Мать пленного объяснила, почему потеряла надежду на возвращение сына

Мать пленного военного. Фото: скриншот

Украинского военнослужащего, который попал в плен на территории Курской области, российская сторона не признает военнопленным. Вместо этого его судят в Белгороде по уголовным статьям.

Об этом сообщила мать военного в комментарии корреспондентам Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему один из пленных не может попасть на обмен

Женщина уже семь месяцев ждет возвращения сына домой.

По ее словам, в аналогичной ситуации находятся и другие украинские военные, которые были захвачены на территории Российской Федерации. Им не предоставляют статус военнопленных, что делает невозможным их возвращение в рамках обмена.

Напомним, что украинский министр обороны Рустем Умеров заверил, что государство неустанно прилагает усилия для освобождения всех своих граждан, удерживаемых в российском плену. При этом подчеркнул: речь идет не только о военнослужащих, но и о других гражданах Украины.

Процесс обмена пленными продолжается — новые этапы запланированы уже на ближайшие двое суток. Сегодня домой вернулись еще 390 украинских защитников.