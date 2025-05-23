Мати полоненого пояснила, чому втратила надію на повернення сина

Мати полоненого військового. Фото: скриншот

Українського військовослужбовця, який потрапив у полон на території Курської області, російська сторона не визнає військовополоненим. Замість цього його судять у Бєлгороді за кримінальними статтями.

Про це повідомила мати військового у коментарі кореспондентам Новини.LIVE.

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Жінка вже сім місяців чекає на повернення сина додому.

За її словами, в аналогічній ситуації перебувають й інші українські військові, які були захоплені на території Російської Федерації. Їм не надають статус військовополонених, що унеможливлює їх повернення в рамках обміну.

Нагадаємо, що український міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що держава невпинно докладає зусиль для визволення всіх своїх громадян, утримуваних у російському полоні. При цьому наголосив: йдеться не лише про військовослужбовців, а й про інших громадян України.

Процес обміну полоненими продовжується — нові етапи заплановані вже на найближчі дві доби. Сьогодні додому повернулися ще 390 українських захисників.