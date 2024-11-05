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Мать госпитальера "Чеки" объяснила, почему важна минута молчания

5 ноября 2024 13:32
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Ирина Цыбух "Чека" — мать погибшего госпитальера объяснила, почему важна минута молчания
Мать погибшего госпитальера "Чеки" "Чеки" Оксана Цыбух. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Минута молчания позволяет начать свой день с благодарности тем, кто отдал за нас жизнь. Это момент об уважении и общенациональном единстве.

Об этом в своем обращении на Украинском женском конгрессе сказала Оксана Цыбух — мать погибшего госпитальера Ирины "Чеки" Цыбух, сообщают Новини.LIVE.

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Почему важна минута молчания

По словам Цыбух, ее дочь активно занималась темой мемориализации, она проводила лекции и организовывала мероприятия по привлечению бизнеса к памяти погибших. Одной из инициатив, начатых "Чекой", стала минута молчания в заведениях после проведенных ею лекций.

"Иринка понимала важность темы мемориализации, и потому начала изучать ее очень основательно. Она создала проекты вместе со своими единомышленниками и начала работать над этим. Провела лекцию в "Veteran Hub" по мемориализации, куда был приглашен бизнес. Эта лекция была успешна, после нее много заведений и бизнесов ввели минуту молчания. При этом они поняли смысл, для чего это нужно — это и была цель ее лекции.

Ирина Цыбух
Госпитальер Ирина "Чека" Цыбух. Фото: Elle

Мать Ирины призналась, что каждое утро, с момента гибели дочери, эта минута молчания для нее особенно тяжела.

"Я поделюсь с вами, чем для меня сейчас есть минута молчания, потому что она для меня уже пять месяцев другая, каждое утро она другая. Сначала очень болезненная, очень тоскливая и страшная. Иногда я думаю о моментах проведенных с моим ребенком, которых было очень очень много — в путешествиях или просто за чашкой кофе. Но больше всего о чем я думаю и мечтаю, и эта мечта никогда не сбудется, что она напишет мне классическое сообщение, которое она писала каждое утро: "У меня все гуд. Люблю. Цем!" — поделилась Цыбух.

По ее словам, важно, чтобы эта минута памяти стала привычкой и символом единства для всех украинцев. Она призвала чтить память погибших каждый день утром.

"И когда каждый из нас в 9 утра представит себе, что он является одним из миллионов украинцев, которые остановились в эту минуту и думают о своих родных, друзьях, соседях или незнакомых людях — благодарят их и склоняют головы", — добавила мать погибшего госпитальера.

Госпитальер "Чека"
Парамедик "Чека". Фото: УП

Цыбух также зачитала слова, которые часто повторяла "Чека", отмечая ответственность живых перед мертвыми.

"Как говорила Иринка: "Скорбь о людях, которых мы потеряли, налагает на нас ответственность — и эта ответственность, живых перед мертвыми, свидетельствовать о том, что произошло и о зле, с которым мы столкнулись. Поэтому наверняка сверхсложной задачей для нас с вами сегодня — это работать за себя и за них", — процитировала мать слова своей дочери.

Мать Ирины отметила, что безопасность государства включает в себя не только военную силу, но и развитие информационной политики, достойное обеспечение ветеранов и поддержку семей погибших.

"Ее жизнь унесла Россия, ее убила Россия, как и тысячи других, которые могли творить и развивать государство, но, к сожалению, уже никогда этого не сделают. Иринка всегда говорила, чтобы быть услышанным надо звучать, поэтому сегодня я позволю себе быть ее голосом", — подытожила женщина.

Напомним, 29 мая на Харьковском направлении во время ротации погибла 25-летняя парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека". Госпитальер погибла за несколько дней до своего дня рождения.

Впоследствии стало известно, что Цыбух написала посмертное письмо. Это произошло за год до ее гибели.

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