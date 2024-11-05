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Мати госпітальєрки "Чеки" пояснила, чому важлива хвилина мовчання

5 листопада 2024 13:32
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ірина Цибух "Чека" — мати загиблої госпітальєрки — пояснила, чому важлива хвилина мовчання
Мати загиблої госпітальєрки "Чеки" Оксана Цибух. Фоот: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Хвилина мовчання дає змогу почати свій день із вдячності тим, хто віддав за нас життя. Цей момент про шану і загальнонаціональну єдність.

Про це у своєму зверненні на Українському жіночому конгресі сказала Оксана Цибух — мати загиблої госпітальєрки Ірини "Чеки" Цибух, повідомляють Новини.LIVE.

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Чому важлива хвилина мовчання

За словами Цибух, її донька активно займалася темою меморіалізації, вона проводила лекції та організовувала заходи для залучення бізнесу до вшанування пам’яті загиблих. Однією з ініціатив, які започаткувала "Чека", стала хвилина мовчання у закладах після проведених нею лекцій.

"Іринка розуміла важливість теми меморіалізації й тому почала вивчати її дуже ґрунтовно. Вона створила проєкти разом зі своїми однодумцями та почала працювати над цим. Провела лекцію у Veteran Hub щодо меморіалізації, куди було запрошено бізнес. Ця лекція була успішна, після неї багато закладів та бізнесів запровадили хвилину мовчання. При цьому вони зрозуміли сенс, для чого це треба  — це й була мета її лекції. На жаль вона була одна і остання, яку проводила Іринка. Але її команда продовжує над цим працювати", — говорить жінка.

Ірина Цибух
Госпітальєрка Ірина "Чека" Цибух. Фото: Elle

Мати Ірини зізналася, що кожного ранку з моменту загибелі доньки ця хвилина мовчання для неї особливо важка.

"Я поділюся з вами, чим для мене зараз є хвилина мовчання, бо вона для мене вже п'ять місяців є іншою, щоранку вона є іншою. Спочатку дуже болючою, дуже тужливою і страшною. Інші рази я думаю про моменти, проведені з моєю дитиною, яких було дуже, дуже багато — в подорожах або просто за чашкою кави. Але найбільше, про що я думаю і мрію, і ця мрія ніколи не збудеться, що вона напише мені класичне повідомлення, яке вона писала кожного ранку: "У мене все гуд. Люблю. Цьом" — поділилася Цибух.

За її словами, важливо, щоб ця хвилина пам’яті стала звичкою для всіх українців і символом єдності. Вона закликала вшановувати пам’ять загиблих щоранку.

"І коли кожен з нас о 9-й ранку уявить собі, що він є одним із мільйонів українців, які зупинилися в цю хвилину і думають про своїх рідних, друзів, сусідів або незнайомих людей — дякують їм та схиляють голови", — додала мати загиблої госпітальєрки.

Госпітальєрка "Чека"
Військова "Чека". Фото: УП

Цибух також зачитала слова, які часто повторювала "Чека", наголошуючи на відповідальності живих перед мертвими.

"Як казала Іринка: "Смуток за людьми, яких ми втратили, накладає на нас відповідальність, і ця відповідальність живих перед мертвими свідчить про те, що відбулося те зло, з яким ми зіштовхнулись. Тому, напевно, надскладним завданням для нас із вами сьогодні є працювати за себе і за них", — процитувала мати слова своєї доньки.

Мати Ірини зазначила, що безпека держави включає не лише військову силу, але й розвиток інформаційної політики, гідне забезпечення ветеранів і підтримку родин загиблих. 

"Її життя забрала Росія, її вбила Росія, як і тисячі інших, які могли творити і розвивати державу, але, на жаль, вже ніколи цього не зроблять. Іринка завжди говорила, щоб бути почутим, треба звучати, тому сьогодні я дозволю собі бути її голосом", — підсумувала жінка.

Нагадаємо, 29 травня на Харківському напрямку під час ротації загинула 25-річна парамедикиня Ірина Цибух із позивним "Чека". Госпітальєрка загинула за кілька днів до свого дня народження. 

Згодом стало відомо, що Цибух написала посмертного листа. Це сталося за рік до її загибелі.

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