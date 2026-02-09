Видео
Главная Новости дня Массовые отравления на Полтавщине — в ГСЧС опровергли фейки

Массовые отравления на Полтавщине — в ГСЧС опровергли фейки

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 15:12
В ГСЧС опровергли массовые отравления на Полтавщине
Люди с отравлением в больнице. Иллюстративное фото: Freepik

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию о массовых отравлениях неизвестным веществом в Полтавской области. Сейчас продолжаются проверки и лабораторные исследования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, информирует Новини.LIVE в понедельник, 9 февраля.

Читайте также:

В ГСЧС прокомментировали массовые отравления на Полтавщине

"Внимание! Распространяемая информация в различных Telegram-каналах о "массовых отравлениях неизвестным веществом" на Полтавщине не соответствует действительности и подается без подтвержденных деталей", — отметили в ГСЧС.

А также добавили, что по уточненной информации от медиков, речь идет о случаях отравления угарным газом.

В службе отметили, что причины ухудшения самочувствия людей могут быть разными и устанавливаются только после соответствующих проверок и лабораторных исследований в медучреждениях.

"Призываем ориентироваться исключительно на полные официальные сообщения Минздрава, ГСЧС и областных военных администраций, чтобы не распространять панику и дезинформацию", — призвали в ГСЧС.

У ДСНС спростували масові отруєння на Полтавщині
Скриншот сообщения ГСЧС/Telegram

Напомним, что сегодня утром правоохранители сообщили, что в Полтаве семья отравилась бытовым газом.

В отделение Полтавского районного управления полиции 8 февраля около 13 часов поступило сообщение от медиков об отравлении бытовым газом семьи, проживающей в переулке Давыдовского в областном центре. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

С признаками отравления медики госпитализировали женщину 1955 года рождения и ее несовершеннолетнюю родственницу 2010 года рождения. Еще одну женщину (1977 года рождения) осмотрели на месте. Ей медицинская помощь не понадобилась.

В полиции отмечали, что по предварительной информации, вероятно, произошла утечка бытового газа.

Ранее мы объясняли, как попытки обогреть жилье могут вызвать отравление угарным газом.

Медик рассказывала, что необходимо делать, чтобы избежать пищевых отравлений.

здоровье ГСЧС отравление Полтавская область плохое самочувствие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
