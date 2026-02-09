В ГСЧС опровергли массовые отравления на Полтавщине

Люди с отравлением в больнице. Иллюстративное фото: Freepik

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию о массовых отравлениях неизвестным веществом в Полтавской области. Сейчас продолжаются проверки и лабораторные исследования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, информирует Новини.LIVE в понедельник, 9 февраля.

В ГСЧС прокомментировали массовые отравления на Полтавщине

"Внимание! Распространяемая информация в различных Telegram-каналах о "массовых отравлениях неизвестным веществом" на Полтавщине не соответствует действительности и подается без подтвержденных деталей", — отметили в ГСЧС.

А также добавили, что по уточненной информации от медиков, речь идет о случаях отравления угарным газом.

В службе отметили, что причины ухудшения самочувствия людей могут быть разными и устанавливаются только после соответствующих проверок и лабораторных исследований в медучреждениях.

"Призываем ориентироваться исключительно на полные официальные сообщения Минздрава, ГСЧС и областных военных администраций, чтобы не распространять панику и дезинформацию", — призвали в ГСЧС.

Скриншот сообщения ГСЧС/Telegram

Напомним, что сегодня утром правоохранители сообщили, что в Полтаве семья отравилась бытовым газом.

В отделение Полтавского районного управления полиции 8 февраля около 13 часов поступило сообщение от медиков об отравлении бытовым газом семьи, проживающей в переулке Давыдовского в областном центре. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

С признаками отравления медики госпитализировали женщину 1955 года рождения и ее несовершеннолетнюю родственницу 2010 года рождения. Еще одну женщину (1977 года рождения) осмотрели на месте. Ей медицинская помощь не понадобилась.

В полиции отмечали, что по предварительной информации, вероятно, произошла утечка бытового газа.

Ранее мы объясняли, как попытки обогреть жилье могут вызвать отравление угарным газом.

