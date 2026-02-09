У ДСНС спростували масові отруєння на Полтавщині

Люди з отруєнням в лікарні. Ілюстративне фото: Freepik

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій спростували інформацію про масові отруєння невідомою речовиною у Полтавській області. Наразі тривають перевірки та лабораторні дослідження.

Про цей йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС, інформує Новини.LIVE у понеділок, 9 лютого.

У ДСНС прокоментували масові отруєння на Полтавщині

"Увага! Поширювана інформація в різних Telegram-каналах про "масові отруєння невідомою речовиною" на Полтавщині не відповідає дійсності та подається без підтверджених деталей", — зазначили у ДСНС.

А також додали, що за уточненою інформацією від медиків, йдеться про випадки отруєння чадним газом.

У службі наголосили, що причини погіршення самопочуття людей можуть бути різними та встановлюються лише після відповідних перевірок і лабораторних досліджень у медзакладах.

"Закликаємо орієнтуватися виключно на повні офіційні повідомлення МОЗ, ДСНС та обласних військових адміністрацій, щоб не поширювати паніку й дезінформацію", — закликали у ДСНС.

Нагадаємо, що сьогодні вранці правоохоронці повідомили, що у Полтаві сім’я отруїлась побутовим газом.

До відділення Полтавського районного управління поліції 8 лютого близько 13-ї години надійшло повідомлення від медиків про отруєння побутовим газом родини, яка проживає на провулку Давидовського у обласному центрі. Причини та обставини події з’ясовуються.

З ознаками отруєння медики ушпиталили жінку 1955 року народження та її неповнолітню родичку 2010 року народження. Ще одну жінку (1977 року народження) оглянули на місці. Їй медична допомога не знадобилась.

У поліції зазначали, що за попередньою інформацією, ймовірно, стався витік побутового газу.

Раніше ми пояснювали, як спроби обігріти житло можуть спричинити отруєння чадним газом.

Медик розповідала, що необхідно робити, щоб уникнути харчових отруєнь.