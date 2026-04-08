Массовая депортация украинцев в Сибирь: 75 лет операции "Север"

Депортированные на работах в Сибири. Фото: Украинский институт Национальной памяти

Советская власть 8 апреля 1951 года начала операцию "Север", в результате которой со всей территории СССР в Сибирь принудительно депортировали почти 10 тысяч свидетелей Иеговы, "кулаков" и бывших военных армии польского генерала Андерса. Людей преследовали за отказ подчиняться советской идеологии. Сама операция длилась около 18 часов.

Годовщина операции "Север"

Около 03:00-04:00 8 апреля 1951 года в сотни домов ворвались вооруженные энкаведисты и милиционеры. Выселение происходило внезапно и жестко, ведь людей будили ночью, давали минимум времени на сборы и грузили в товарные вагоны. Часто бывали случаи, когда семьи разводили, а их имущество конфисковывали. Перевозили людей в ненадлежащих условиях, без надлежащего питания и воды.

Депортированный Тадей Горчинский, чьи воспоминания обнародовал Украинский институт Национальной памяти вспоминает эти события так:

"Это были "прыжки" истребительного батальона, вооруженного карабинами и все правительство поселка Раздел... Они вели себя с нами неагрессивно, но и не по-доброму. Они сказали "бери топор и пилу", но не сообщили куда нас вывозят, лишь скупо озвучили, что "вывозят за пределы Украины". Мой отец был в городе богачом, свои достатки он заработал кропотливым трудом в Америке во время большой миграции. Конечно, все ценные вещи у нас просто забрали. Участковый дал команду "закрывай дом" у меня в руках была большая колодка, я закрываю ее, а ключ отдаю участковому в руки. И так нас троих: отца, маму и меня посадили на грузовик и отвезли к ближайшей станции. Здесь на станции мы были не одни, перед нами стоял целый эшелон с людьми, которых посадили на поезд раньше нас. Именно здесь мы впервые узнали о том, куда нас везут".

Тадей Горчинский с отцом в Сибири в спецпоселении. Фото: Украинский институт Национальной памяти

Депортированных отправляли в Сибирь и другие отдаленные районы, где они оказывались в условиях сурового климата и тяжело работали. Многие люди не выдерживали дороги или первых лет ссылки.

По разным оценкам, во время операции "Север" было принудительно выселено 8984 человека, из которых 2616 были детьми. А к реализации этого преступления привлекли — 10 454 работников органов и различных учреждений. Сама операция продолжалась до 18 часов. К 03:00 9 апреля вагоны уже были загружены депортированными.

Покинуть места выселения Свидетелям было разрешено в 1965 году. Конфискованное имущество им не возвращалось.

Стоит отметить, что операция также имеет название "Тройка". По определению исследователей, она происходит от трех категорий групп, которые подпали под депортацию:

семьи "кулаков",

свидетели Иеговы,

и андерсовцы (воины польской армии Андерса, которые вернулись жить в советскую Украину, преимущественно это были украинцы и белорусы).

Однако в Молдове, Беларуси и странах Балтии эта советская спецоперация называлась "Север" ("Север").

