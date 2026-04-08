Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Массовая депортация украинцев в Сибирь: 75 лет операции "Север"

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 16:32
Массовая депортация украинцев в Сибирь: 75 лет операции "Север"
Депортированные на работах в Сибири. Фото: Украинский институт Национальной памяти

Советская власть 8 апреля 1951 года начала операцию "Север", в результате которой со всей территории СССР в Сибирь принудительно депортировали почти 10 тысяч свидетелей Иеговы, "кулаков" и бывших военных армии польского генерала Андерса. Людей преследовали за отказ подчиняться советской идеологии. Сама операция длилась около 18 часов.

Как сталинская власть организовала и провела последнюю депортационную операцию — читайте в материале Новини.LIVE.

Годовщина операции "Север"

Около 03:00-04:00 8 апреля 1951 года в сотни домов ворвались вооруженные энкаведисты и милиционеры. Выселение происходило внезапно и жестко, ведь людей будили ночью, давали минимум времени на сборы и грузили в товарные вагоны. Часто бывали случаи, когда семьи разводили, а их имущество конфисковывали. Перевозили людей в ненадлежащих условиях, без надлежащего питания и воды.

Депортированный Тадей Горчинский, чьи воспоминания обнародовал Украинский институт Национальной памяти вспоминает эти события так:

"Это были "прыжки" истребительного батальона, вооруженного карабинами и все правительство поселка Раздел... Они вели себя с нами неагрессивно, но и не по-доброму. Они сказали "бери топор и пилу", но не сообщили куда нас вывозят, лишь скупо озвучили, что "вывозят за пределы Украины". Мой отец был в городе богачом, свои достатки он заработал кропотливым трудом в Америке во время большой миграции. Конечно, все ценные вещи у нас просто забрали. Участковый дал команду "закрывай дом" у меня в руках была большая колодка, я закрываю ее, а ключ отдаю участковому в руки. И так нас троих: отца, маму и меня посадили на грузовик и отвезли к ближайшей станции. Здесь на станции мы были не одни, перед нами стоял целый эшелон с людьми, которых посадили на поезд раньше нас. Именно здесь мы впервые узнали о том, куда нас везут".

Тадей Горчинский с отцом в Сибири в спецпоселении. Фото: Украинский институт Национальной памяти

Депортированных отправляли в Сибирь и другие отдаленные районы, где они оказывались в условиях сурового климата и тяжело работали. Многие люди не выдерживали дороги или первых лет ссылки.

По разным оценкам, во время операции "Север" было принудительно выселено 8984 человека, из которых 2616 были детьми. А к реализации этого преступления привлекли — 10 454 работников органов и различных учреждений. Сама операция продолжалась до 18 часов. К 03:00 9 апреля вагоны уже были загружены депортированными.

Покинуть места выселения Свидетелям было разрешено в 1965 году. Конфискованное имущество им не возвращалось.

Стоит отметить, что операция также имеет название "Тройка". По определению исследователей, она происходит от трех категорий групп, которые подпали под депортацию:

  • семьи "кулаков",
  • свидетели Иеговы,
  • и андерсовцы (воины польской армии Андерса, которые вернулись жить в советскую Украину, преимущественно это были украинцы и белорусы).

Однако в Молдове, Беларуси и странах Балтии эта советская спецоперация называлась "Север" ("Север").

Сибирь Советский Союз депортация
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации