Масова депортація українців в Сибір: 75 років операції "Північ"

Депортовані на роботах у Сибіру. Фото: Український інститут Національної пам'яті

Радянська влада 8 квітня 1951 року розпочала операцію "Північ", внаслідок якої з усієї території СРСР до Сибіру примусово депортували майже 10 тисяч свідків Єгови, "куркулів" та колишніх військових армії польського генерала Андерса. Людей переслідували за відмову підкорятися радянській ідеології. Сама операція тривала близько 18 годин.

Річниця операції "Північ"

Близько 03:00-04:00 8 квітня 1951 року сотень помешкань увірвалися озброєні енкаведисти і міліціонери. Виселення відбувалося раптово й жорстко, адже людей будили вночі, давали мінімум часу на збори та вантажили у товарні вагони. Часто траплялися випадки, коли родини розлучали, а їхнє майно конфісували. Перевозили людей у неналежних умовах, без належного харчування та води.

Депортований Тадей Горчинський, чиї спогади оприлюднив Український інститут Національної пам'яті згадує ці події так:

"Це були "стрибки" винищувальний батальйон, озброєний карабінами та увесь уряд селища Розділ… Вони поводилися з нами неагресивно, але й не по-доброму. Вони сказали "бери сокиру і пилку", але не повідомили куди нас вивозять, лише скупо озвучили, що "вивозять за межі України". Мій батько був у місті багачем, свої достатки він заробив клопіткою працею в Америці під час великої міграції. Звичайно, всі цінні речі у нас просто забрали. Дільничний дав команду "закривай хату" у мене в руках була велика колодка, я закриваю її, а ключ віддаю дільничному у руки. І так нас трьох: батька, маму і мене посадили на грузовик і відвезли до найближчої станції. Тут на станції ми були не одні, перед нами стояв цілий ешелон з людьми, яких посадили на поїзд раніше за нас. Саме тут ми вперше дізналися про те куди нас везуть".

Читайте також:

Тадей Горчинський з батьком у Сибіру у спецпоселенні. Фото: Український інститут Національної пам'яті

Депортованих відправляли до Сибіру та інших віддалених районів, де вони опинялися в умовах суворого клімату та важко працювали. Багато людей не витримували дороги або перших років заслання.

За різними оцінками, під час операції "Північ" було примусово виселено 8984 людей, з яких 2616 були дітьми. А до реалізації цього злочину залучили — 10 454 працівників органів і різних установ. Сама операція тривала до 18 години. До 03:00 9 квітня вагони вже були завантажені депортованими.

Покинути місця виселення Свідкам було дозволено у 1965 році. Конфісковане майно їм не поверталося.

Варто зазначити, що операцію також має назву "Тройка". За визначенням дослідників, вона походить від трьох категорій груп, які підпали під депортацію:

сім'ї "куркулів",

свідки Єгови,

та андерсівці (вояки польського армії Андерса, які повернулися жити в радянську Україну, переважно це були українці і білоруси).

Однак у Молдові, Білорусі та країнах Балтії ця радянська спецоперація називалась "Север" ("Північ").

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як лікували зуби в СРСР. Прийом у стоматолога там швидше нагадував тортури, ніж лікування.

Також ми писали про три звички з СРСР, які заважають жити. Молоде покоління, хоч і народилось й виросло вже в незалежній Україні, виховувалося з гірким присмаком "совка".