Массированный обстрел Украины 9 января — как двигались российские цели

Массированная атака на Киев и удар Орешником — маршрут целей
Российские оккупанты в ночь на 9 января атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, враг запускал "Орешник" по Львовской области.
Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал.
Обстрел Украины 9 января
Этой ночью захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. Оккупанты выпустили около 30 ракет и сотни ударных дронов типа Shahed.
Цель атаки — военно-промышленный комплекс, энергетика и гражданские дома.
В Киеве зафиксировано много попаданий. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Кроме того, по Львовской области захватчики нанесли удар ракетой типа "Орешник".
Напомним, в Минобороны России сделали заявление после удара "Орешником" по Львовской области. Там решили оправдаться.
Сейчас в Киеве известно о четырех погибших и 24 раненых. На местах атак продолжают работать экстренные службы.
