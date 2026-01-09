Видео
Массированная атака на Киев и удар Орешником — маршрут целей

Массированная атака на Киев и удар Орешником — маршрут целей

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 09:14
Массированный обстрел Украины 9 января — как двигались российские цели
Поврежденный дом в Киеве в результате российского обстрела 9 января. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Российские оккупанты в ночь на 9 января атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, враг запускал "Орешник" по Львовской области.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал.

Читайте также:

Обстрел Украины 9 января

Російський обстріл України 9 січня
Движение воздушных целей над территорией Украины 9 января. Фото: t.me/mon1tor_ua

Этой ночью захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. Оккупанты выпустили около 30 ракет и сотни ударных дронов типа Shahed.

Цель атаки — военно-промышленный комплекс, энергетика и гражданские дома.

В Киеве зафиксировано много попаданий. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Кроме того, по Львовской области захватчики нанесли удар ракетой типа "Орешник".

null
Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, в Минобороны России сделали заявление после удара "Орешником" по Львовской области. Там решили оправдаться.

Сейчас в Киеве известно о четырех погибших и 24 раненых. На местах атак продолжают работать экстренные службы.

Киев война Львов Украина обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
