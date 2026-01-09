Масований обстріл України 9 січня — як рухалися російські цілі

Пошкоджений будинок в Києві внаслідок російського обстрілу 9 січня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Російські окупанти у ніч проти 9 січня атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, ворог запускав "Орєшнік" по Львівській області.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал.

Обстріл України 9 січня

Рух повітряних цілей над територією України 9 січня. Фото: t.me/mon1tor_ua

Цієї ночі загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву. Окупанти випустили близько 30 ракет та сотні ударних дронів типу Shahed.

Ціль атаки — воєнно-промисловий комплекс, енергетика та цивільні будинки.

У Києві зафіксовано багато влучань. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Крім того, по Львівщині загарбники завдали удар ракетою типу "Орєшнік".

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міноборони Росії зробили заяву після удару "Орєшніком" по Львівщині. Там вирішили виправдатися.

Наразі у Києві відомо про чотирьох загиблих та 24 поранених. На місцях атак продовжують працювати екстрені служби.