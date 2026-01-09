Масований обстріл України 9 січня — як рухалися російські цілі

Масована атака на Київ та удар Орєшніком — карта руху цілей
Російські окупанти у ніч проти 9 січня атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, ворог запускав "Орєшнік" по Львівській області.
Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал.
Обстріл України 9 січня
Цієї ночі загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву. Окупанти випустили близько 30 ракет та сотні ударних дронів типу Shahed.
Ціль атаки — воєнно-промисловий комплекс, енергетика та цивільні будинки.
У Києві зафіксовано багато влучань. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Крім того, по Львівщині загарбники завдали удар ракетою типу "Орєшнік".
Нагадаємо, у Міноборони Росії зробили заяву після удару "Орєшніком" по Львівщині. Там вирішили виправдатися.
Наразі у Києві відомо про чотирьох загиблих та 24 поранених. На місцях атак продовжують працювати екстрені служби.
