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Массовый мор рыбы в загрязненных реках Черниговщины — экологи оценили убытки

26 сентября 2024 08:55
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Загрязнение Сейма и Десны — экологи подсчитали ущерб
Массовый мор рыбы в реке Сейм. Фото: Госрыбагентство
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Загрязнение рек Сейм и Десна на Черниговщине повлекло за собой массовый мор рыбы. Почти за месяц из водоемов собрали более 28 тысяч килограммов мертвой рыбы.

Об этом сообщил начальник Государственной экологической инспекции в Черниговской области Сергей Жук, пишет Суспільне.

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Жук заявил, что с 26 августа по 24 сентября из рек Сейм и Десна на Черниговщине собрали более 28 тысяч килограммов мертвой рыбы.

Сообщается, что загрязнение стало следствием сброса сахарной патоки с Теткинского сахарного завода в Курской области России.

По подсчетам экологов, сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, сейчас составляет 338 миллионов 16 тысяч 551 гривен.

Жук также отметил, что загрязнение достигло реки Десна в районе села Большое Устье Сосницкого общества. 

"Сейчас показатель химического потребления кислорода (далее ХПК, — ред.) в Десне составляет 39 мг/м3 при норме 30 мг/м3. Цифры небольшие, но видно, что происходит процесс "болезни реки". То есть, если увеличивается ХПК, это означает, что река поглощает больше кислорода, его становится меньше, чем нужно", — отметил начальник Государственной экологической инспекции.

Он добавил, что сейчас замора рыбы в Десне не зафиксировано, ситуацию продолжают мониторить.

Напомним, в конце августа в реке Сейм, а позже и в Десне было зафиксировано значительное загрязнение, что привело к массовому мору рыбы.

Впоследствии загрязненная вода достигла Чернигова и начала двигаться в направлении Киева, что создало опасность для жителей столицы, поскольку часть водозабора Киева осуществляется из Десны.

реки Десна Черновицкая область рыба Сейм Курская область

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