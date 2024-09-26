Забруднення Сейму та Десни — екологи підрахували збитки

Масовий мор риби у річці Сейм. Фото: Держрибагентство

Забруднення річок Сейм та Десна на Чернігівщині спричинило масовий мор риби. Майже за місяць з водойм зібрали понад 28 тисяч кілограмів мертвої риби.

Про це повідомив начальник Державної екологічної інспекції в Чернігівській області Сергій Жук, пише Суспільне.

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Жук заявив, що з 26 серпня по 24 вересня з річок Сейм та Десна на Чернігівщині зібрали понад 28 тисяч кілограмів мертвої риби.

Повідомляється, що забруднення стало наслідком скиду цукрової патоки з Тьоткінського цукрового заводу в Курській області Росії.

За підрахунками екологів, сума збитків, завдана довкіллю, наразі становить 338 мільйонів 16 тисяч 551 гривень.

Жук також зазначив, що забруднення досягло річки Десна в районі села Велике Устя Сосницької громади.

"Наразі показник хімічного споживання кисню (далі ХСК, — ред.) в Десні становить 39 мг/м3 при нормі 30 мг/м3. Цифри невеликі, але видно, що відбувається процес "хвороби річки". Тобто, якщо збільшується ХСК, це означає, що річка поглинає більше кисню, його стає менше, ніж потрібно", — зауважив начальник Державної екологічної інспекції.

Він додав, що наразі замору риби в Десні не зафіксовано, ситуацію продовжують моніторити.

Нагадаємо, наприкінці серпня в річці Сейм, а пізніше і в Десні було зафіксовано значне забруднення, що призвело до масового мору риби.

Згодом забруднена вода досягла Чернігова і почала рухатися в напрямку Києва, що створило небезпеку для жителів столиці, оскільки частина водозабору Києва здійснюється з Десни.