Атака в ночь на 28 сентября - сколько людей погибло в Киеве

Атака на Украину — Зеленский назвал количество погибших
В результате сегодняшней атаки РФ на Украину погибли четыре человека, среди них — ребенок. Еще более 80 человек пострадали.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 сентября.
Обстрел 28 сентября — какие объекты пострадали
"Сегодня весь день после российского удара продолжалась ликвидация последствий — в Запорожье, в Киеве, в Киевской области, в других наших регионах. Большинство поражений — это обычные дома, это гражданские объекты. Пострадали более 80 человек. К сожалению, четыре человека погибли, и среди них один ребенок. Мои соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
В Киеве оккупанты повредили Институт Стражеско — это Институт кардиологии, одно из ведущих медицинских учреждений Украины и всего нашего региона в Европе.
"Там двое погибших, значительные повреждения одного из зданий. Восстановление должно быть как можно быстрее, и правительство должно с этим помочь. И в целом только в Киеве повреждения на 32 локациях", — отметил президент.
Также глава государства отметил российский удар по Запорожью. И назвал его чрезвычайно жестоким.
"К счастью, без погибших, но только там, в Запорожье, — почти 40 человек этой ночью пострадали. Всем оказывается необходимая помощь", — говорит Зеленский.
Были также российские удары по энергетическим объектам. Россия пытается и в этом году сделать блэкаут в Украине.
Напомним, во время сегодняшних атак также в Киеве умерла женщина в укрытии. Глава КГВА назвал причину.
Также мы публиковали фото последствий атаки на Запорожье.
Читайте Новини.LIVE!