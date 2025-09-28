Атака в ночь на 28 сентября - сколько людей погибло в Киеве

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В результате сегодняшней атаки РФ на Украину погибли четыре человека, среди них — ребенок. Еще более 80 человек пострадали.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 сентября.

"Сегодня весь день после российского удара продолжалась ликвидация последствий — в Запорожье, в Киеве, в Киевской области, в других наших регионах. Большинство поражений — это обычные дома, это гражданские объекты. Пострадали более 80 человек. К сожалению, четыре человека погибли, и среди них один ребенок. Мои соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

В Киеве оккупанты повредили Институт Стражеско — это Институт кардиологии, одно из ведущих медицинских учреждений Украины и всего нашего региона в Европе.

"Там двое погибших, значительные повреждения одного из зданий. Восстановление должно быть как можно быстрее, и правительство должно с этим помочь. И в целом только в Киеве повреждения на 32 локациях", — отметил президент.

Также глава государства отметил российский удар по Запорожью. И назвал его чрезвычайно жестоким.

"К счастью, без погибших, но только там, в Запорожье, — почти 40 человек этой ночью пострадали. Всем оказывается необходимая помощь", — говорит Зеленский.

Были также российские удары по энергетическим объектам. Россия пытается и в этом году сделать блэкаут в Украине.

Напомним, во время сегодняшних атак также в Киеве умерла женщина в укрытии. Глава КГВА назвал причину.

