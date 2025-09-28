Атака в ніч на 28 вересня - скільки людей загинуло в Києві

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Внаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Україну загинули чотири людини, серед них — дитина. Ще більш ніж 80 людей постраждали.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 вересня.

"Сьогодні увесь день після російського удару тривала ліквідація наслідків — у Запоріжжі, у Києві, у Київській області, в інших наших регіонах. Більшість уражень — це звичайні будинки, це цивільні об’єкти. Постраждали більш ніж 80 людей. На жаль, чотири людини загинули, і серед них — одна дитина. Мої співчуття рідним та близьким", — йдеться в повідомленні.

У Києві окупанти пошкодили Інститут Стражеска — це Інститут кардіології, один із провідних медичних закладів України та всього нашого регіону в Європі.

"Там двоє загиблих, значні пошкодження однієї з будівель. Відновлення має бути якомога швидшим, і уряд повинен з цим допомогти. І загалом тільки в Києві пошкодження на 32 локаціях", — зазначив президент.

Також глава держави відзначив російський удар по Запоріжжю. І назвав його надзвичайно жорстоким.

"На щастя, без загиблих, але тільки там, на Запоріжжі, — майже 40 людей цієї ночі постраждали. Усім надається необхідна допомога", — каже Зеленський.

Були також російські удари по енергетичних обʼєктах. Росія намагається і в цьому році зробити блекаут в Україні.

