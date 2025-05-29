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Маск опроверг информацию об интеграции ИИ в Telegram

29 мая 2025 02:03
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Маск заявил, что сделка по Grok в Telegraь не подписана
Американский бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Вчера создатель Telegram Павел Дуров анонсировал, что этим летом в мессенджер будет интегрирован искусственный интеллект Grok компании xAI, основанной Илоном Маском. Однако сам миллиардер опроверг слова Дурова.

Об этом свидетельствует пост Маска в соцсети

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Пост Маска и ответ Дурова. Фото: скриншот

"Сделка не была подписана", — написал Маск.

В ответ Дуров написал, что была достигнута принципиальная договоренность, но не улажены формальности.

Напомним, что согласно анонсу Дурова, пользователи будут иметь закрепленный диалог с чат-ботом Grok. Он будет выполнять множество функций, например: сможет сделать обзор непрочитанных сообщений и кратко рассказать об их содержании, проверять правдивость информации в каналах и многое другое. Детальнее с этим можно ознакомиться по этой ссылке.

Также мы писали, что Telegram недавно выпустил большое обновление, которое сделало групповое чаты удобными, расширило функциональной для предприятий и не только. Чтобы подробнее ознакомиться с нововведениями, перейдите по этой ссылке.

Илон Маск Telegram технологии искусственный интеллект Павел Дуров Grok
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