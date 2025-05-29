Маск заявив, що угоду щодо Grok у Telegraь не підписано

Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

Учора творець Telegram Павло Дуров анонсував, що цього літа в месенджер буде інтегровано штучний інтелект Grok компанії xAI, заснованої Ілоном Маском. Однак сам мільярдер спростував слова Дурова.

Про це свідчить пост Маска в соцмережі

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Пост Маска і відповідь Дурова. Фото: скріншот

"Угода не була підписана", — написав Маск.

У відповідь Дуров написав, що було досягнуто принципової домовленості, але не залагоджено формальностей.

Нагадаємо, що згідно з анонсом Дурова, користувачі матимуть закріплений діалог із чат-ботом Grok. Він виконуватиме безліч функцій, наприклад: зможе зробити огляд непрочитаних повідомлень і коротко розповість про їхній зміст, перевірятиме правдивість інформації в каналах і багато іншого. Детальніше з цим можна ознайомитися за цим посиланням.

Також ми писали, що Telegram нещодавно випустив велике оновлення, яке зробило групові чати зручнішими, розширило функціональність для підприємств і не тільки. Щоб детальніше ознайомитися з нововведеннями, перейдіть за цим посиланням.