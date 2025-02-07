Марк Цукерберг предложил свои услуги, чтобы США смогли достичь технологического лидерства

Основатель Facebook Марк Цукерберг. Фото: Reuters

Представитель компании Meta Энди Стоун подтвердил, что глава компании Марк Цукерберг был в Белом доме. Он сделал какие-то предложения новой администрации Дональда Трампа.

Об этом информирует агентство AP.

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Как сообщает агентство, Цукерберг поехал в Белый дом, чтобы "обсудить, как Meta может помочь администрации защитить и продвигать американское технологическое лидерство за рубежом".

Журналисты отмечают, что соавтор Facebook недавно пытался задобрить Трампа. В прошлом месяце его компания заплатила 25 миллионов долларов за урегулирование иска Трампа, который утверждал, что его учетные записи в социальных сетях были несправедливо приостановлены после атаки на Капитолий США 6 января 2021 года.

Цукерберг также присутствовал на присяге Трампа и был одним из организаторов инаугурационного приема. Meta сейчас делает многомиллиардные инвестиции в разработку искусственного интеллекта, и Цукерберг заявил, что его компания готова иметь продуктивные отношения с правительством США.

Напомним, Марк Цукерберг сделал смелый прогноз. Он утверждал, что в 2025 году искусственный интеллект сможет заменить программистов среднего уровня на рынке труда.

Также мы писали, что Марк Цукерберг отменил цензуру и программу фактчекинга в своих социальных сетях, в частности в Facebook. Чтобы противостоять цензуре во всем мире, владелец Meta будет сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом.