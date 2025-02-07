Марк Цукерберг запропонував свої послуги, щоб США змогли досягти технологічного лідерства

Засновник Facebook Марк Цукерберг. Фото: Reuters

Речник компанії Meta Енді Стоун підтвердив, що голова компанії Марк Цукерберг був у Білому домі. Він зробив якісь пропозиції новій адміністрації Дональда Трампа.

Про це інформує агенція AP.

Читайте також:

Якою була пропозиція Цукерберга

Як повідомляє агенція, Цукерберг поїхав до Білого дому, щоб "обговорити, як Meta може допомогти адміністрації захистити та просувати американське технологічне лідерство за кордоном".

Журналісти зазначають, що співтворець Facebook нещодавно намагався задобрити Трампа. Минулого місяця його компанія заплатила 25 мільйонів доларів за врегулювання позову Трампа, який стверджував, що його облікові записи в соціальних мережах було несправедливо призупинено після атаки на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Цукерберг також був присутній на присязі Трампа та був одним із організаторів інавгураційного прийому. Meta зараз робить багатомільярдні інвестиції в розробку штучного інтелекту, і Цукерберг заявив, що його компанія готова мати продуктивні відносини з урядом США.

Нагадаємо, Марк Цукерберг зробив сміливий прогноз. Він стверджував, що у 2025 році штучний інтелект зможе замінити програмістів середнього рівня на ринку праці.

Також ми писали, що Марк Цукерберг скасував цензуру та програму фактчекінгу у своїх соціальних мережах, зокрема у Facebook. Щоб протистояти цензурі у всьому світі, власник Meta співпрацюватиме з президентом США Дональдом Трампом.