Украинский предприниматель Максим Криппа вошел в число совладельцев отеля "Днепр". Он расположен в центре Киева.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом подтвердила пресс-служба бизнесмена.

Максим Криппа совладелец отеля "Днепр"

По словам бизнесмена, участие в проекте открывает возможность для дальнейшей трансформации объекта и его интеграции с близлежащим девелоперским проектом "Грааль".

"У меня есть мечта: объединить эти два проекта в единое целое", — отметил Максим Криппа.

Речь идет о создании мультифункционального комплекса в центре столицы, который может включать отель международного уровня, резиденции, а также торгово-офисные площади. Среди потенциальных концепций — привлечение глобальных гостиничных операторов, в частности уровня Ritz-Carlton или Four Seasons.

В то же время реализация такого проекта напрямую зависит от ситуации с безопасностью в Украине.

По словам Криппы, во время войны международные бренды не рассматривают возможность выхода на украинский рынок, однако после ее завершения условия могут быстро измениться.

Ориентировочный объем инвестиций в проект может составить более 250 млн долларов в зависимости от финальной концепции и технических решений.

В частности, речь идет о создании подземного паркинга и интеграции инфраструктуры с другими объектами в районе Европейской площади.

Максим Криппа уже имеет значительный портфель активов в сфере недвижимости в Украине. В частности, он является владельцем бизнес-центра "Парус" в Киеве, гостиницы "Украина", МВЦ и других объектов коммерческой недвижимости. Также инвестор развивает ряд девелоперских проектов и постепенно наращивает присутствие в сегменте городской недвижимости.

Как сообщали Новини.LIVE, в марте Максим Криппа стал совладельцем компании по разработке игр Burny Games. В настоящее время в ней работает более 140 сотрудников, а количество скачиваний её игр превышает 65 миллионов.