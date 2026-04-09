Український підприємець Максим Кріппа увійшов до числа співвласників готелю "Дніпро". Він розташований в центрі Києва.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це підтвердила пресслужба бізнесмена.

Максим Кріппа співвласник готелю "Дніпро"

За словами бізнесмена, участь у проєкті відкриває можливість для подальшої трансформації об'єкта та його інтеграції з прилеглим девелоперським проєктом "Грааль".

"У мене є мрія: обʼєднати ці два проєкти в єдине ціле", — зазначив Максим Кріппа.

Йдеться про створення мультифункціонального комплексу в центрі столиці, який може включати готель міжнародного рівня, резиденції, а також торгово-офісні площі. Серед потенційних концепцій — залучення глобальних готельних операторів, зокрема рівня Ritz-Carlton або Four Seasons.

Водночас реалізація такого проєкту напряму залежить від безпекової ситуації в Україні.

За словами Кріппи, під час війни міжнародні бренди не розглядають можливість виходу на український ринок, однак після її завершення умови можуть швидко змінитися.

Орієнтовний обсяг інвестицій у проєкт може становити більше 250 млн доларів залежно від фінальної концепції та технічних рішень.

Зокрема, мова йде про створення підземного паркінгу та інтеграцію інфраструктури з іншими об’єктами в районі Європейської площі.

Максим Кріппа вже має значний портфель активів у сфері нерухомості в Україні. Зокрема, він є власником бізнес-центру "Парус" у Києві, готелю "Україна", МВЦ та інших обʼєктів комерційної нерухомості. Також інвестор розвиває низку девелоперських проєктів і поступово нарощує присутність у сегменті міської нерухомості.

Як повідомляли Новини.LIVE, у березні Максим Кріппа став співвласником компанії з розробки ігор Burny Games. Наразі вона налічує понад 140 співробітників і має більше 65 мільйонів завантажень своїх ігор.