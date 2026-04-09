Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Максим Кріппа увійшов до числа співвласників готелю "Дніпро"

Максим Кріппа увійшов до числа співвласників готелю "Дніпро"

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 12:21
Підприємець Максим Кріппа. Фото: пресслужба

Український підприємець Максим Кріппа увійшов до числа співвласників готелю "Дніпро". Він розташований в центрі Києва.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це підтвердила пресслужба бізнесмена. 

Максим Кріппа співвласник готелю "Дніпро"

За словами бізнесмена, участь у проєкті відкриває можливість для подальшої трансформації об'єкта та його інтеграції з прилеглим девелоперським проєктом "Грааль".

"У мене є мрія: обʼєднати ці два проєкти в єдине ціле", — зазначив Максим Кріппа.

Йдеться про створення мультифункціонального комплексу в центрі столиці, який може включати готель міжнародного рівня, резиденції, а також торгово-офісні площі. Серед потенційних концепцій — залучення глобальних готельних операторів, зокрема рівня Ritz-Carlton або Four Seasons.

Водночас реалізація такого проєкту напряму залежить від безпекової ситуації в Україні. 

За словами Кріппи, під час війни міжнародні бренди не розглядають можливість виходу на український ринок, однак після її завершення умови можуть швидко змінитися.

Орієнтовний обсяг інвестицій у проєкт може становити більше 250 млн доларів залежно від фінальної концепції та технічних рішень. 

Зокрема, мова йде про створення підземного паркінгу та інтеграцію інфраструктури з іншими об’єктами в районі Європейської площі.

Максим Кріппа вже має значний портфель активів у сфері нерухомості в Україні. Зокрема, він є власником бізнес-центру "Парус" у Києві, готелю "Україна", МВЦ та інших обʼєктів комерційної нерухомості. Також інвестор розвиває низку девелоперських проєктів і поступово нарощує присутність у сегменті міської нерухомості.

Як повідомляли Новини.LIVE, у березні Максим Кріппа став співвласником компанії з розробки ігор Burny Games. Наразі вона налічує понад 140 співробітників і має більше 65 мільйонів завантажень своїх ігор.

бізнес підприємці готель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації