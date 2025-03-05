Макрон заявил, что угроза со стороны России распространяется на Европу

Эмманюэль Макрон. Фото: скриншот

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность относительно расширения угрозы со стороны России. По его словам, это уже не просто война между Россией и Украиной, а значительно более широкий конфликт, который может коснуться и других стран.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации из-за глобальной неопределенности в результате радикального изменения политики США.

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Макрон подчеркнул, что Россия направляет 40% своего бюджета на оборону, что вызывает вопросы о ее дальнейших намерениях.

Он подчеркнул, что нет гарантий, что агрессия Москвы ограничится только Украиной. Это, по его мнению, представляет вызов для безопасности всей Европы.

"Угроза со стороны России распространяется и на нас. Это не просто российско-украинская война", — заявил он.

Напомним, что тогда же Макрон заявил, что надо поддержать украинские войска, чтобы Россия не совершила повторное вторжение.

Также Макрон выразил обеспокоенность относительно расширения угрозы со стороны России, потому что она может коснуться и других стран.