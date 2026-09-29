Российский удар по НАН: Макрон обещает поддерживать Украину

Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Российский удар по зданию Национальной академии наук Украины в Киеве вызвал резкую реакцию официального Парижа. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал атаку варварством и проявлением пренебрежения к правде, заверив, что европейские партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

Об этом Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Макрон заверил Украину в непоколебимой поддержке со стороны Франции

Французские власти осудили атаку вооруженных сил РФ по главному научному учреждению Украины, расположенному в Киеве. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что целью вражеского удара стало именно крупнейшее научное учреждение страны. По его мнению, это нападение наглядно демонстрирует реальное отношение кремлевского руководства к знаниям.

"Эти удары являются новым свидетельством враждебного пренебрежения российского режима к науке и правде", — подчеркнул глава Французской Республики.

Сообщение Эммануэля Макрона. Фото: скриншот X

Обстрел Национальной академии наук французский лидер сравнил с регулярными ежедневными атаками, от которых страдают мирные украинцы. Макрон охарактеризовал подобные действия как варварство и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших граждан.

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В то же время президент подтвердил готовность союзников продолжать оказывать всестороннюю помощь украинскому сопротивлению.

"Франция и Европа будут стоять столько, сколько понадобится, бок о бок с украинским народом, который мужественно сопротивляется", — заверил Макрон, гарантировав дальнейшую поддержку столько времени, сколько этого потребует ситуация.

Новини.LIVE освещали российскую атаку днем 28-го, которая была направлена на центр Киева. Вражеский дрон поразил здание Национальной академии наук Украины, где вспыхнул масштабный пожар.

В результате удара незначительные ранения получил бывший секретарь СНБО и первый вице-президент НАНУ Владимир Горбулин. Его личная помощница, по предварительной информации, погибла. В целом, как сообщил президент Владимир Зеленский, в результате атаки один человек погиб, ещё шестеро получили ранения, среди них трое детей. Во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации спасателям удалось через окна эвакуировать двух человек, которым пламя заблокировало выход из кабинетов.