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Макрон назвав варварством обстріл Академії наук

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29 вересня 2026 08:06
Російський удар по НАН: Макрон обіцяє підтримувати Україну
Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Російський удар по будівлі Національної академії наук України у Києві викликав різку реакцію офіційного Парижа. Президент Франції Еммануель Макрон назвав атаку варварством та проявом зневаги до правди, запевнивши, що європейські партнери підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться.

Про це Еммануель Макрон висловився в соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Макрон запевнив Україну в непохитній підтримці з боку Франції

Французька влада засудила атаку збройних сил РФ по головній науковій інституції України, розташованій у Києві. Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що мішенню ворожого удару виявилася саме найбільша наукова установа країни. На його переконання, цей напад наочно демонструє реальне ставлення кремлівського керівництва до знань.

"Ці удари є новим свідченням ворожої зневаги російського режиму до науки та правди", — наголосив очільник Французької Республіки.

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Повідомлення Еммануеля Макрона. Фото: скриншот X

Обстріл Національної академії наук французький лідер співставив із регулярними щоденними атаками, від яких зазнають страждань мирні українці. Макрон описав подібні дії як варварство та адресував слова співчуття родинам загиблих і постраждалих громадян.

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Водночас президент підтвердив готовність союзників продовжувати всебічну допомогу українському опору.

"Франція та Європа стоятимуть стільки, скільки знадобиться, пліч-о-пліч з українським народом, який чинить опір з мужністю", — запевнив Макрон, гарантуючи подальшу підтримку стільки часу, скільки цього вимагатиме ситуація.

Новини.LIVE висвітлювали російську атаку удень 28, яка була спрямована на центр Києва. Ворожий дрон поцілив в будівлю Національної академії наук України, де спалахнула масштабна пожежа.

Внаслідок удару незначні поранення дістав колишній секретар РНБО та перший віцепрезидент НАНУ Володимир Горбулін. Його особиста помічниця, за попередньою інформацією, загинула. Загалом, як повідомив президент Володимир Зеленський, через атаку одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення, серед них є троє дітей. Під час ліквідації наслідків надзвичайникам вдалося через вікна евакуювати двох людей, яким полум'я заблокувало вихід із кабінетів.

Київ Емманюель Макрон обстріли війна в Україні Національна академія наук
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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