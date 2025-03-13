МакДональдз возвращает завтраки в украинские рестораны

Ресторан "МакДональдз" в Киеве. Фото: пресс-служба компании

В Украине рестораны быстрого питания "МакДональдз" начали поэтапный запуск завтраков в разных городах. С сегодняшнего дня их добавили в меню в заведениях Львова, Луцка, Тернополя, Ивано-Франковска, Яремче и Ковеле.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передают Новини.LIVE.

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Возвращение завтраков в меню

Так, в течение месяца завтраки вернутся в меню остальных городов, в которых работают McDonald's. Заказать их можно утром с начала работы ресторана:

до 10:30 в заведении;

до 10:15 через "МакДеливери" в приложении Bolt Food.

Обновленное утреннее меню

Чтобы клиенты могли наслаждаться завтраковыми блюдами по выгодной цене, впервые по аналогии с "МакМеню" сеть ресторанов будет предлагать "Утренние МакМеню".

В завтраковом меню для клиентов на выбор доступны:

классический "МакМаффин" с различными наполнениями;

роллы с яйцом и курицей, яйцом и свининой или яйцом, свининой и беконом;

тост с сыром.

Также появились утренние новинки — "Двойной Чикен Фреш МакМаффин" и тосты с сыром и беконом.

Кроме того, "МакДональдз" закупает у локальных поставщиков 58% ингредиентов и товаров для завтраков, таким образом заботясь о развитии локального бизнеса и поддерживая экономику Украины. Для утреннего меню украинские производители поставляют масло, яйца, курицу, свинину, бекон, латук, помидоры и упаковку.

Финансовый директор сети в Украине Александр Богородов отметил, что около 60% товаров и продуктов для "МакДональдз" поставляют украинские предприятия и компания продолжает работу над локализацией.

"МакДональдз" в Украине развивает экосистему партнеров, что создает преимущества для них, для компании и страны. Сеть обеспечивает поставщикам стабильные и большие объемы заказов, стимулируя создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений", — отметил он.

Национальный запуск и доставка

Завтраки вернутся во всех ресторанах, кроме городов в восточных областях, — Полтавы, Днепра, Кременчуга, Кривого Рога, Кропивницкого и Александрии. В компании уточнили, что прежде всего мешают воздушные тревоги и операционные сложности, связанные с ними.

В то же время завтраки не будут доступны в ресторанах, которые расположены на фудкортах, из-за особенностей их графика работы, поскольку это затрудняет своевременную подготовку к запуску завтраков.

В "МакДональдз" добавили, что первые несколько недель после появления утреннего меню доставку завтраков будет осуществлять Bolt Food бесплатно, но позже она станет доступной через обе службы, которые предоставляют услугу "МакДеливери" в Украине.

Основное меню остается доступным для заказа через службы доставки в течение всего дня в ресторанах, где завтраков не будет.

Ранее стало известно, в каких странах и городах работают самые креативные рестораны McDonald's.

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