МакДональдз повертає сніданки до українських ресторанів

Ресторан "МакДональдз" у Києві. Фото: пресслужба компанії

В Україні ресторани швидкого харчування "МакДональдз" розпочали поетапний запуск сніданків у різних містах. Відсьогодні їх додали до меню у закладах Львова, Луцька, Тернополя, Івано-Франківська, Яремче та Ковеля.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передають Новини.LIVE.

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Повернення сніданків до меню

Так, протягом місяця сніданки повернуться до меню решти міст, в яких працюють McDonald's. Замовити їх можна вранці від початку роботи ресторану:

до 10:30 в закладі;

до 10:15 через "МакДелівері" в застосунку Bolt Food.

Оновлене ранкове меню

Аби клієнти могли насолоджуватися сніданковими стравами за вигідну ціну, вперше за аналогією з "МакМеню" мережа ресторанів пропонуватиме "Ранкові МакМеню".

У сніданковому меню для клієнтів на вибір доступні:

класичний "МакМафін" із різними наповненнями;

роли з яйцем і куркою, яйцем і свининою або яйцем, свининою і беконом;

тост із сиром.

Також з’явилися ранкові новинки — "Подвійний Чікен Фреш МакМафін" і тости з сиром і беконом.

Крім того, "МакДональдз" закуповує в локальних постачальників 58% інгредієнтів і товарів для сніданків, таким чином піклуючись про розвиток локального бізнесу та підтримуючи економіку України. Для ранкового меню українські виробники постачають масло, яйця, курку, свинину, бекон, латук, помідори та пакування.

Фінансовий директор мережі в Україні Олександр Богородов зазначив, що близько 60% товарів і продуктів для "МакДональдз" постачають українські підприємства та компанія продовжує роботу над локалізацією.

"МакДональдз" в Україні розвиває екосистему партнерів, що створює переваги для них, для компанії та країни. Мережа забезпечує постачальникам стабільні та великі обсяги замовлень, стимулюючи створення нових робочих місць та збільшення податкових надходжень", — зауважив він.

Національний запуск і доставка

Сніданки повернуться у всіх ресторанах, окрім міст у східних областях — Полтави, Дніпра, Кременчука, Кривого Рогу, Кропивницького та Олександрії. В компанії уточнили, що перш за все на заваді стоять повітряні тривоги та операційні складнощі, пов’язані з ними.

Водночас сніданки не будуть доступні в ресторанах, які розташовані на фудкортах, через особливості їхнього графіка роботи, оскільки це ускладнює своєчасну підготовку до запуску сніданків.

У "МакДональдз" додали, що перші кілька тижнів після появи ранкового меню доставку сніданків здійснюватиме Bolt Food безплатно, але згодом вона стане доступною через обидві служби, які надають послугу "МакДелівері" в Україні.

Основне меню залишається доступним для замовлення через служби доставки протягом усього дня в ресторанах, де сніданків не буде.

Раніше стало відомо, в яких країнах та містах працюють найкреативніші ресторани McDonald's.

Крім того, ЗМІ писали про унікальні страви в McDonald's по всьому світу.