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Почти год сливал данные о ВСУ — как суд на Кировоградщине наказал мужчину

10 октября 2024 23:53
Виктория Козырь - редактор
В Кировоградской области судили мужчину, который почти год сливал данные об ВСУ
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Хозяйственный суд Одесской области
Виктория Козырь - редактор

Александрийский горрайонный суд Кировоградской области принял решение о признании гражданина виновным в незаконном распространении информации, касающейся перемещения Вооруженных сил Украины, а также оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации. Мужчине назначили пять лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в период с 25 февраля 2023 по 5 февраля 2024 обвиняемый активно передавал сведения через платформу Telegram. Он информировал о движении и расположении украинских военных, а также о перемещении оружия и боеприпасов.

В частности, он передал информацию о проезде бронированной машины с флагом "Правого сектора" через Александрию в сторону Днепропетровской области, информацию о базирующихся на аэродроме военных вертолетах и данные о перевозке танков железнодорожным сообщением. В приговоре приводится 31 эпизод такого распространения информации.

Подсудимый имел переписку с гражданкой России, этот номер мобильного телефона может также использоваться еще одним гражданином РФ. Кроме того, у него была активная страница в российской социальной сети "Одноклассники", где он распространял сообщения, оправдывающие агрессию РФ и представлявшие войну в Украине как внутренний конфликт.

Решение суда

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и выразил искреннее раскаяние. Он также сообщил, что пожертвовал 25 тысяч гривен в поддержку Вооруженных сил Украины.

Обвиняемый работает электриком на элеваторе частного агрохолдинга, ранее не имел судимостей, женат и не имеет несовершеннолетних детей. В связи с искренним раскаянием и отсутствием тяжелых последствий суд назначил условное наказание. Он получил пять лет лишения свободы, но был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Напомним, в Харьковской области мужчина украл у женщины в магазине смартфон. За это преступление суд приговорил вора к пяти годам лишения свободы, однако заменил на один год испытательного срока.

Также мы писали, что в Харьковской области мужчина ремнем избил женщину, которая получила многочисленные травмы. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 850 гривен.

суд ВСУ Кировоградская область война в Украине судебные решения

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