На Кіровоградщині судили чоловіка, який майже рік зливав дані про ЗСУ

Судове засідання. Ілюстративне фото: Господарський суд Одеської області

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області ухвалив рішення про визнання громадянина винним у незаконному розповсюдженні інформації, що стосується переміщення Збройних сил України, а також у виправданні збройної агресії Російської Федерації. Чоловіку призначили п'ять років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, в період з 25 лютого 2023 року по 5 лютого 2024 року обвинувачений активно передавав відомості через платформу Telegram. Він інформував про рух і розташування українських військових, а також переміщення зброї та боєприпасів.

Зокрема, він передав інформацію про проїзд броньованої машини з прапором "Правого сектору" через Олександрію в бік Дніпропетровської області, інформацію про військові гелікоптери, що базуються на аеродромі, та дані про перевезення танків залізничним сполученням. У вироку наводиться 31 епізод такого поширення інформації.

Підсудний мав переписку з громадянкою Росії цей номер мобільного телефону може також використовуватися ще одним громадянином РФ. Крім того, у нього була активна сторінка в російській соціальній мережі "Одноклассники", де він поширював дописи, які виправдовували агресію РФ та представляли війну в Україні, як внутрішній конфлікт.

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину і висловив щире каяття. Він також повідомив, що пожертвував 25 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Обвинувачений працює електриком на елеваторі приватного агрохолдингу, раніше не мав судимостей, одружений та не має неповнолітніх дітей. У зв’язку з щирим каяттям і відсутністю тяжких наслідків суд призначив умовне покарання. Він отримав п'ять років позбавлення волі, але був звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком на три роки.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік вкрав у жінки в магазині смартфон. За цей злочин суд засудив крадія до п'яти років позбавлення волі, проте замінив на один рік випробовувального терміну.

Також ми писали, що у Харківській області чоловік ременем побив жінку, яка зазнала численних травм. Суд визнав його винним і призначив штраф у розмірі 850 гривень.