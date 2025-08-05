Таможенники на границе. Фото: ГПСУ

В течение января-июля 2025 года таможенные органы Украины зафиксировали 5 682 случая нарушения таможенных правил. Общая сумма выявленных нарушений достигла 6,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Реклама

Читайте также:

Таможенные органы выявили 5 682 нарушения таможенных правил

В 2 051 деле были временно изъяты предметы правонарушений на общую сумму почти 587 миллионов гривен. Наибольшую часть составили промышленные товары — на 394 миллиона гривен.

Также изъяты транспортные средства на более 133 миллионов, продовольственные товары на 44 миллиона и валюту на 15 миллионов гривен.

В 1 097 делах, в частности и тех, которые были открыты в предыдущие годы, таможни применили административные штрафы на сумму 42,6 миллиона гривен. Из них 35,5 миллиона уже взыскано в Государственный бюджет.

Кроме того, на рассмотрение в суды было передано 3 206 дел на общую сумму свыше 6,1 миллиарда гривен. По результатам судебных разбирательств, включая предыдущие периоды, было вынесено решение о конфискации товаров и наложении штрафов на сумму 3,3 миллиарда гривен.

Статистика нарушены на таможне. Фото: Государственная таможенная служба

Напомним, что недавно водитель пассажирского автобуса пытался ввезти в Украину ограниченные для ввоза медицинские препараты на 900 тысяч гривен. Таможенники задержали его.

А в Одесской области пытались вывезти за границу ожерелье, отдельные детали которого относятся к I-ХII векам н.э.