Митні органи виявили 5 682 порушення митних правил

Митники на кордоні. Фото: ДПСУ

Упродовж січня-липня 2025 року митні органи України зафіксували 5 682 випадки порушення митних правил. Загальна сума виявлених порушень сягнула 6,8 мільярда гривень.

Про це повідомляє Державна митна служба.

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У 2 051 справі було тимчасово вилучено предмети правопорушень на загальну суму майже 587 мільйонів гривень. Найбільшу частину склали промислові товари — на 394 мільйони гривень.

Також вилучено транспортні засоби на понад 133 мільйони, продовольчі товари на 44 мільйони та валюту на 15 мільйонів гривень.

У 1 097 справах, зокрема й тих, що були відкриті в попередні роки, митниці застосували адміністративні штрафи на суму 42,6 мільйона гривень. Із них 35,5 мільйона вже стягнуто до Державного бюджету.

Крім того, на розгляд до судів було передано 3 206 справ на загальну суму понад 6,1 мільярда гривень. За результатами судових розглядів, включно з попередніми періодами, було винесено рішення про конфіскацію товарів і накладення штрафів на суму 3,3 мільярда гривень.

Статистика порушені на митниці. Фото: Державна митна служба

Нагадаємо, що нещодавно водій пасажирського автобуса намагався ввезти в Україну обмежені для ввезення медичні препарати на 900 тисяч гривень. Митники затримали його.

А в Одеській області намагалися вивезти за кордон намисто, окремі деталі якого належать до І-ХІІ століть н.е.