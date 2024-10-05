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Майор ПВО сбежал со службы, потому что долго не был в отпуске — как его наказал суд

5 октября 2024 07:21
Виктория Козырь - редактор
Как суд наказал майора, который самовольно покинул воинскую часть из-за длительного отсутствия отпуска
Заседание суда. Фото иллюстративное: nsj.gov.ua
Виктория Козырь - редактор

Майор отдела ПВО, служивший по контракту, самовольно покинул воинскую часть. Свой поступок мужчина объяснил тем, что долгое время не был в отпуске.

Об этом говорится в приговоре, который Новониколаевский районный суд Запорожской области вынес 23 июля текущего года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигуранта назначили на должность офицера отдела ПВО воинской части в конце августа 2023 года. В первой половине ноября того же года майор, имея при себе оружие пистолет Макарова и патроны, которые являются военным имуществом и находятся на балансе воинской части, самовольно покинул место службы и не вернулся. После этого он до задержания находился у себя дома в Харькове.

Решение суда

Во время заседания военный частично признал свою вину, однако заявил, что оставил воинскую часть не с целью уклонения от службы, а потому что долго не был в отпуске и имел жалобы на здоровье, в частности зубную боль, на которые командование не обращало внимания. Также обвиняемый добавил, что не вернулся на службу, так как понимал, что за самовольное оставление воинской части ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Суд признал майора виновным в дезертирстве, совершенном в условиях военного положения (часть четвертая статьи 408 Уголовного кодекса Украины). За совершенное нарушитель проведет пять лет за решеткой.

Обжаловать приговор можно было в течение 30 дней со дня оглашения решения суда. Теперь же приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, в Закарпатской области вынесли приговор мужчине, который оправдывал вторжение РФ в Украину и распространял в соцсетях пророссийскую пропаганду. Фигуранта приговорили к одному году условного срока и уплате более 14 тысяч гривен за проведение экспертизы.

Также мы сообщали, что в Харьковской области женщина за денежное вознаграждение и продуктовые наборы сотрудничала с оккупантами, потому что должна была содержать своих больных родственниц и маленькую внучку-сироту. Суд избрал для нарушительницы наказание в виде трех лет испытательного срока.

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