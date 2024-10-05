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Майор ППО втік зі служби, бо довго не був у відпустці — як його покарав суд

5 жовтня 2024 07:21
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Як суд покарав майора, який самовільно залишив військову частину через тривалу відсутність відпустки
Засідання суду. Фото ілюстративне: nsj.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Майор відділу ППО, який служив за контрактом, самовільно залишив військову частину. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що тривалий час не був у відпустці.

Про це йдеться у вироку, який Новомиколаївський районний суд Запорізької області ухвалив 23 липня поточного року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігуранта призначили на посаду офіцера відділу ППО військової частини наприкінці серпня 2023 року. У першій половині листопада того ж року майор, маючи при собі зброю пістолет Макарова та патрони, які є військовим майном та перебувають на балансі військової частини, самовільно залишив місце служби та не повернувся. Після цього він до затримання перебував у себе вдома в Харкові.

Рішення суду

Під час засідання військовий частково визнав свою провину, однак заявив, що залишив військову частину не з метою ухилення від служби, а через те, що довго не був у відпустці та мав скарги на здоров'я, зокрема зубний біль, на які командування не звертало уваги. Також обвинувачений додав, що не повернувся на службу, бо розумів, що за самовільне залишення військової частини йому загрожує позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років.

Суд визнав майора винним у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану (частина четверта статті 408 Кримінального кодексу України). За вчинене порушник проведе п'ять років за ґратами.

Оскаржити вирок можна було впродовж 30 днів від дня проголошення рішення суду. Наразі ж вирок уже набув законної сили.

Нагадаємо, в Закарпатській області винесли вирок чоловіку, який виправдовував вторгнення РФ в Україну та поширював у соцмережах проросійську пропаганду. Фігуранта засудили до одного року умовного терміну та сплати понад 14 тисяч гривень за проведення експертизи.

Також ми повідомляли, що в Харківській області жінка за грошову винагороду та продуктові набори співпрацювала з окупантами, тому що мала утримувати своїх хворих родичок і маленьку онуку-сироту. Суд обрав для порушниці покарання у вигляді трьох років випробувального терміну.

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