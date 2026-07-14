Магнитные бури 14 июля 2026 года: прогноз солнечной активности

Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

Во вторник, 14 июля, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако сильных магнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность останется низкой, хотя в течение суток возможны незначительные геомагнитные колебания. Вероятность мощных геомагнитных штормов остается минимальной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 14 июля

По прогнозу специалистов, во вторник геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня. Несмотря на возбужденное состояние магнитосферы, значительных геомагнитных возмущений не ожидается.

В течение последних 24 часов на Солнце зафиксирована умеренная активность. За прошедшие сутки произошли две вспышки класса B и четыре вспышки класса C. Такие солнечные вспышки считаются слабыми и обычно не оказывают существенного влияния на геомагнитную обстановку на Земле.

В то же время специалисты допускают небольшую вероятность возникновения вспышек М-класса, которые могут вызвать умеренные изменения космической погоды.

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Прогноз солнечной активности на 14 июля:

вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки М-класса — 20%;

вероятность вспышки Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 17.

Прогноз магнитных бурь с 14 по 16 июля. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на здоровье и самочувствие

Научные исследования пока не подтверждают однозначной причинно-следственной связи между магнитными бурями и ухудшением самочувствия большинства людей. В то же время отдельные исследования показывают, что во время выраженных геомагнитных возмущений некоторые люди, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут быть более чувствительны к изменениям окружающей среды.

Врачи рекомендуют в периоды повышенной геомагнитной активности соблюдать режим сна, достаточно отдыхать, поддерживать водный баланс, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, а также регулярно принимать назначенные врачом препараты.

Некоторые метеочувствительные люди во время геомагнитных возмущений сообщают о следующих симптомах:

головная боль;

головокружение;

общую слабость и быструю утомляемость;

сонливость или бессонницу;

раздражительность, тревожность или перепады настроения;

колебания артериального давления;

учащенное сердцебиение у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Медики отмечают, что в случае резкого ухудшения самочувствия или появления выраженных симптомов следует обратиться к врачу, ведь они могут быть связаны не только с геомагнитной активностью, но и с другими состояниями или заболеваниями.

Новини.LIVE сообщали, что, по прогнозам исследователей Space Weather, в июле ожидаются мощные магнитные бури — 29–31 июля, когда геомагнитная активность достигнет красного уровня. В течение месяца также прогнозируется несколько периодов умеренных геомагнитных возмущений, тогда как в остальные дни магнитосфера Земли будет оставаться преимущественно спокойной.

Новини.LIVE также сообщали, что июль в Украине будет преимущественно тёплым и жарким: днём температура воздуха составит +26...+31 °C, а местами будет подниматься до +33 °C. В то же время почти каждую неделю ожидаются кратковременные дожди и грозы, которые будут чередоваться с солнечной погодой. Самый жаркий период, по прогнозу синоптиков, придется на середину месяца.