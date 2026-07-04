Магнитные бури сегодня: прогноз солнечной активности
В субботу, 4 июля, на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G1. Геомагнитные колебания могут повлиять как на работу отдельных технических систем, так и на самочувствие метеозависимых людей.
Об этом сообщает сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури в Украине 4 июля
По данным специалистов, в течение последних суток солнечная активность оставалась на умеренном уровне. На Солнце зафиксировали четыре вспышки класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю, а также одну вспышку класса М1,2. Солнечные вспышки М-класса относятся к средним по мощности. Они могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также слабый солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что 4 июля геомагнитное поле будет меняться от спокойного до сильного уровня. В то же время солнечная активность останется умеренной, а вероятность возникновения мощных вспышек Х-класса оценивается как невысокая.
Магнитная буря уровня G1 может вызвать незначительные перебои в работе энергетических систем, а также повлиять на навигацию птиц и животных.
Солнечная активность на 4 июля
- Вероятность небольшой геомагнитной бури — 35%;
- Вероятность сильной геомагнитной бури — 20%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
- Количество солнечных пятен — 78.
Как магнитные бури могут повлиять на самочувствие
Во время геомагнитных колебаний люди могут испытывать:
- головную боль;
- слабость и быструю утомляемость;
- сонливость;
- перепады артериального давления;
- раздражительность;
- нарушения сна.
Специалисты советуют в такие дни больше отдыхать, пить достаточно воды, избегать чрезмерных физических нагрузок, проводить время на свежем воздухе и спать не менее 7–8 часов.
Как сообщали Новини.LIVE, в течение июля на Земле прогнозируются периоды повышенной солнечной активности. Солнце сейчас находится в фазе высокой активности 25-го солнечного цикла, что увеличивает вероятность возникновения магнитных бурь.
Как сообщали Новини.LIVE, в начале июля астрономы предупреждали о приближении к Земле большого астероида, который классифицируют как потенциально опасный из-за его размеров и относительно близкого прохождения. В то же время, специалисты NASA отмечают, что такие космические объекты находятся под постоянным мониторингом, а их движение тщательно отслеживается для своевременной оценки любых возможных рисков.
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