Магнитные бури 3 июля: Землю накроет геомагнитный шторм уровня G2
В пятницу, 3 июля, на Земле прогнозируется умеренная магнитная буря уровня G2. Геомагнитный шторм может повлиять как на работу технических систем, так и на самочувствие людей, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или является метеозависимым.
Об этом сообщает сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури в Украине 3 июля
За последние сутки на Солнце зафиксировали 12 вспышек — пять класса С и семь более мощных вспышек М-класса, самая сильная из которых достигла уровня М8,7. Такие вспышки могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и вызывать солнечные радиационные штормы. Специалисты прогнозируют, что геомагнитное поле в течение дня будет оставаться активным, а солнечная активность будет умеренной с вероятностью возникновения даже вспышек Х-класса.
Прогноз солнечной активности на 3 июля:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури — 20%;
- Вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышек М-класса — 70%;
- Вероятность вспышек Х-класса — 20%;
- Количество солнечных пятен — 96.
Воздействие магнитных бурь на самочувствие
В периоды магнитных бурь некоторые люди жалуются на:
- головные боли или мигрень;
- общую слабость и быструю утомляемость;
- колебания АД;
- повышенную раздражительность или тревожность;
- бессонницу или ухудшение качества сна.
По прогнозам специалистов, буря такого уровня способна вызвать кратковременные перебои в работе радиосвязи, отдельных энергетических систем и навигационного оборудования. Также геомагнитные активности могут влиять на ориентацию перелетных птиц и некоторых видов животных.
Как сообщали Новини.LIVE, в течение июля на Земле прогнозируются периоды повышенной геомагнитной активности. Из-за активной фазы 25-го солнечного цикла возможны мощные магнитные бури, которые могут влиять на самочувствие людей и работу технических систем.
Как сообщали Новини.LIVE, в субботу, 4 июля, вблизи Земли пролетит потенциально опасный астероид 533808 (2007 ML24). Его диаметр составляет почти 480 метров, а минимальное расстояние до нашей планеты достигнет около 3,5 миллиона километров.
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