Магнитные бури 13 июля: будет ли сегодня геомагнитный шторм

Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

В понедельник, 13 июля, магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Солнечная активность остается на низком уровне, хотя за последние сутки на Солнце зафиксировали пять вспышек. Геомагнитное поле, как ожидается, будет от спокойного до нестабильного уровня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 13 июля

В понедельник, 13 июля, существенных геомагнитных возмущений не ожидается. По прогнозам, солнечная активность останется низкой, однако сохраняется небольшая вероятность вспышек среднего уровня.

За последние 24 часа на Солнце зафиксировали две вспышки класса В и три вспышки класса С. Такие вспышки считаются слабыми и обычно не оказывают значительного влияния на магнитосферу Земли.

Показатели солнечной активности на 13 июля:

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вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 30.

Прогноз магнитных бурь с 13 по 15 июля. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Магнитные бури возникают из-за взаимодействия потоков солнечного ветра с магнитным полем Земли. Для большинства людей они не представляют опасности, однако некоторые люди могут ощущать изменения в самочувствии в периоды повышенной геомагнитной активности.

Среди симптомов, которые люди чаще всего связывают с магнитными бурями, называют:

головную боль;

усталость и снижение работоспособности;

проблемы со сном;

колебания артериального давления;

общее недомогание.

В то же время ученые отмечают, что прямое влияние магнитных бурь на появление большинства этих симптомов окончательно не доказано. Людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями следует внимательно следить за своим состоянием и соблюдать рекомендации врачей.

Новини.LIVE писали, что в июле 2026 года прогнозируется несколько периодов повышенной солнечной активности и магнитных бурь. Самые сильные геомагнитные возмущения ожидаются в конце месяца, когда возможен шторм самого высокого уровня. Также нестабильную магнитную активность прогнозируют в первой и второй декадах июля.

Новини.LIVE также сообщали, что в июле в Украине прогнозируется теплая и жаркая погода, однако периоды жары будут чередоваться с кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха днем преимущественно будет держаться на уровне +26…+31 °C, а местами может подниматься до +33 °C. Самые высокие показатели ожидаются в южных и восточных регионах страны.