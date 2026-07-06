Возбужденное состояние Земли и вспышки на Солнце: прогноз магнитных бурь на сегодня
Сильных магнитных бурь в понедельник, 6 июля, на Земле не ожидается. В то же время магнитосфера находится в возбужденном состоянии. За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури 6 июля
За последние 24 часа на Солнце произошло 13 вспышек класса С, не оказывающих существенного влияния, а также 11 вспышек класса М и одна вспышка класса Х1,3.
Наиболее интенсивными считаются солнечные вспышки класса X, которые возникают относительно редко. Если такая вспышка направлена в сторону Земли, вместе с корональными выбросами массы она может вызвать длительные радиационные возмущения. Это способно повлиять на работу спутников, систем связи, а также наземной техники и энергосетей.
Подобные явления могут приводить к сильным (G4) или даже экстремальным (G5) геомагнитным бурям. При этом они часто сопровождаются яркими проявлениями полярного сияния.
Ожидается, что геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня, а солнечная активность — умеренной с вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность на 6 июля:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури — 15%
- Вероятность сильного геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 32
Влияние магнитных бурь
Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, возникающие из-за солнечной активности. Они не представляют опасности сами по себе для большинства людей, но могут влиять на самочувствие, особенно у метеочувствительных людей.
Во время магнитных бурь изменяется электромагнитный фон, что может влиять на:
- нервную систему;
- сердечно-сосудистую систему;
- тонус сосудов и кровообращение;
- гормональный баланс.
Организм вынужден адаптироваться к этим изменениям, и у некоторых людей это вызывает дискомфорт. Могут наблюдаться следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение, ощущение неустойчивости;
- слабость, усталость без причины;
- тошнота или дискомфорт в животе;
- повышенная тревожность или раздражительность;
- нарушения сна;
- скачки артериального давления;
- сердцебиение или ощущение перебоев в сердце.
В такие дни стоит пить достаточно воды, не перегружаться физически и эмоционально, высыпаться, уменьшить потребление кофеина и гулять на свежем воздухе.
Как писали Новини.LIVE, в июле ожидается высокая солнечная активность с несколькими мощными геомагнитными всплесками. В результате этого может ухудшиться самочувствие людей.
А на этой неделе в Украине ожидается похолодание и осадки различной интенсивности. Синоптики также предупредили о грозах и шквалах.
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