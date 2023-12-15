Магнитные бури в декабре 15.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Женщина страдает последствиями магнитной бури. Фото: Freepik

В пятницу, 15 декабря, Землю покроет слабая магнитная буря уровня G1. Он может повлиять на маршруты миграции птиц и животных, а также стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем. Осторожными следует быть метеозависимым и пожилым людям.

На Солнце за последние сутки произошло пять вспышек класса С и одна вспышка класса М5,84. Он может вызвать умеренный уровень помех на дневной стороне Земли.

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Об этом говорится на сайте Meteoprog.

Магнитные бури 15 декабря

Сегодня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного уровня до незначительного шторма.

"Возможен солнечный радиационный шторм. Отметим, что солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек M-класса ", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 15 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 29.

Прогноз магнитных бурь на 13-17 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым

Астросиноптики отмечают, что магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений" , — говорится в сообщении.

Врачи советуют придерживаться ряда рекомендаций, чтобы минимизировать влияние магнитных бурь во время их активности. Речь идет о следующем:

спать не менее 7-8 часов в сутки;

регулярно и правильно питаться;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий.

Напомним, за прошедшие сутки солнечная активность была на низком уровне. В это время произошло пять вспышек класса С, из них сильнейшими были вспышки класса С8,28. Они практически не влияют на Землю.