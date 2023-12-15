Магнітні бурі у грудні 15.12.2023 сьогодні — що чекає на українців

Жінка страждає від наслідків магнітної бурі. Фото: Freepik

У п'ятницю, 15 грудня, Землю накриє слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на маршрути міграції птахів і тварин, а також стати причиною незначних збоїв у роботі енергосистем. Обережними варто бути метеозалежним та літнім людям.

На Сонці за останню добу сталося п'ять спалахів класу С і один спалах класу М5,84. Він може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

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Про це йдеться на сайті Meteoprog.

Магнітні бурі 15 грудня

Сьогодні геомагнітне поле коливатиметься від спокійного рівня до незначного шторму.

"Можливий сонячний радіаційний шторм. Зазначимо, що сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів M-класу", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 15 грудня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 29.

Прогноз магнітних бур на 13-17 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Як вберегтися від впливу магнітних бур метеозалежним

Астросиноптики наголошують, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей.

"Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні.

Лікарі радять дотримуватися низки рекомендацій, щоб мінімізувати вплив магнітних бур під час їх активності. Йдеться про таке:

спати не менше 7-8 годин на добу;

регулярно та правильно харчуватися;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

не зловживати кофеїном та алкоголем;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль.

Нагадаємо, за минулу добу сонячна активність була на низькому рівні. У цей час сталося п'ять спалахів класу С, з них найсильнішими були спалахи класу С8,28. Вони фактично не впливають на Землю.