Магнитные бури в декабре 14.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться метеозависимым
В четверг, 14 декабря, не ожидается существенных магнитных бурь. За прошедшие сутки солнечная активность была на низком уровне. В это время произошло пять вспышек класса С, из них сильнейшими были вспышки класса С8,28. Они практически не влияют на Землю.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 14 декабря
Сегодня, 14 декабря, магнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. В то же время, низкой будет солнечная активность.
Солнечная активность на 14 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 20.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым
Астросиноптики отмечают, что магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей.
"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.
Врачи советуют придерживаться ряда рекомендаций, чтобы минимизировать влияние магнитных бурь во время их активности. Речь идет о следующем:
- спать не менее 7-8 часов в сутки;
- регулярно и правильно питаться;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий.
Напомним, за прошедшие сутки активность на Солнце была низкой, также удалось зафиксировать семь вспышек С-класса, максимальная из которых — С9,07, что практически не оказывает влияния на Землю.
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