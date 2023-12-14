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Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться метеозависимым

14 декабря 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в декабре 14.12.2023 сегодня — что ждет украинцев
Женщина страдает от магнитных бурь. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В четверг, 14 декабря, не ожидается существенных магнитных бурь. За прошедшие сутки солнечная активность была на низком уровне. В это время произошло пять вспышек класса С, из них сильнейшими были вспышки класса С8,28. Они практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Сегодня, 14 декабря, магнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. В то же время, низкой будет солнечная активность.

Солнечная активность на 14 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 20.
Прогноз магнитных бурь на 13-17 декабря 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 13-17 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым

Астросиноптики отмечают, что магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.

Женщина болен из-за свирепства магнитных бурь
Женщина нездорова из-за свирепства магнитных бурь. Фото: freepik.com

Врачи советуют придерживаться ряда рекомендаций, чтобы минимизировать влияние магнитных бурь во время их активности. Речь идет о следующем:

  • спать не менее 7-8 часов в сутки;
  • регулярно и правильно питаться;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать режим дня;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий.

Напомним, за прошедшие сутки активность на Солнце была низкой, также удалось зафиксировать семь вспышек С-класса, максимальная из которых — С9,07, что практически не оказывает влияния на Землю.

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