Магнитные бури в декабре 14.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Женщина страдает от магнитных бурь. Фото: Freepik

В четверг, 14 декабря, не ожидается существенных магнитных бурь. За прошедшие сутки солнечная активность была на низком уровне. В это время произошло пять вспышек класса С, из них сильнейшими были вспышки класса С8,28. Они практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Сегодня, 14 декабря, магнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. В то же время, низкой будет солнечная активность.

Солнечная активность на 14 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 20.

Прогноз магнитных бурь на 13-17 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым

Астросиноптики отмечают, что магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.

Женщина нездорова из-за свирепства магнитных бурь. Фото: freepik.com

Врачи советуют придерживаться ряда рекомендаций, чтобы минимизировать влияние магнитных бурь во время их активности. Речь идет о следующем:

спать не менее 7-8 часов в сутки;

регулярно и правильно питаться;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий.

Напомним, за прошедшие сутки активность на Солнце была низкой, также удалось зафиксировать семь вспышек С-класса, максимальная из которых — С9,07, что практически не оказывает влияния на Землю.