Магнітні бурі у грудні 14.12.2023 сьогодні — що чекає на українців

Жінка страждає від наслідки магнітних бур. Фото: Freepik

У четвер, 14 грудня, не очікується суттєвих магнітних бур. За минулу добу сонячна активність була на низькому рівні. У цей час сталося п'ять спалахів класу С, з них найсильнішими були спалахи класу С8,28. Вони фактично не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 14 грудня

Сьгодні, 14 грудня, магніте поле коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Водночас низькою буде сонячна активність.

Сонячна активність на 14 грудня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям – 20.

Прогноз магнітних бур на 13-17 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Як вберегтися від впливу магнітних бур метеозалежним

Астросиноптики наголошують, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей.

"Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні.

Жінка нездужає через лютування магнітних бур. Фото: freepik.com

Лікарі радять дотримуватися низки рекомендацій, щоб мінімізувати вплив магнітних бур під час їх активності. Йдеться про таке:

спати не менше 7-8 годин на добу;

регулярно та правильно харчуватися;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

не зловживати кофеїном та алкоголем;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль.

Нагадаємо, минулої доби активність на Сонці була низькою, також вдалося зафіксувати сім спалахів С-класу, максимальний із яких — С9,07, що практично не має впливу на Землю.