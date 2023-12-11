Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться метеозависимым

Женщина страдает от головных болей. Фото: Freepik

В понедельник, 11 декабря, в Украине не ожидается значительных магнитных бурь. За прошедшие сутки на Солнце произошло четыренадцать вспышек класса С и три класса вспышки М. Вспышки М-класса являются средними из больших вспышек.

Об этом пишет Meteoprog.

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Магнитные бури 11 декабря

В Украине 11 декабря солнечная активность будет на умеренном уровне.

"Вспышка М2,39 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм ", — говорится в сообщении.

Прогноз магнитных бурь на 9-13 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность 11 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 49.

Как метеозависимо минимизировать влияние магнитных бурь на свое здоровье

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений" , — предупреждают специалисты.

Во время магнитных бурь врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

Иллюстрация магнитных бурь. Фото: Freepik

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, солнечные вспышки М-класса являются средними из больших вспышек . Именно 11 вспышек такого класса произошли за последние сутки. Вспышка М5,49 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли.