Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться метеозависимым
В понедельник, 11 декабря, в Украине не ожидается значительных магнитных бурь. За прошедшие сутки на Солнце произошло четыренадцать вспышек класса С и три класса вспышки М. Вспышки М-класса являются средними из больших вспышек.
Об этом пишет Meteoprog.
Магнитные бури 11 декабря
В Украине 11 декабря солнечная активность будет на умеренном уровне.
"Вспышка М2,39 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм ", — говорится в сообщении.
Солнечная активность 11 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 49.
Как метеозависимо минимизировать влияние магнитных бурь на свое здоровье
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений" , — предупреждают специалисты.
Во время магнитных бурь врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, солнечные вспышки М-класса являются средними из больших вспышек . Именно 11 вспышек такого класса произошли за последние сутки. Вспышка М5,49 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли.
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