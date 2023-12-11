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Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться метеозависимым

11 декабря 2023 05:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться метеозависимым
Женщина страдает от головных болей. Фото: Freepik
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В понедельник, 11 декабря, в Украине не ожидается значительных магнитных бурь. За прошедшие сутки на Солнце произошло четыренадцать вспышек класса С и три класса вспышки М. Вспышки М-класса являются средними из больших вспышек.

Об этом пишет Meteoprog.

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Магнитные бури 11 декабря

В Украине 11 декабря солнечная активность будет на умеренном уровне.

"Вспышка М2,39 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм ", — говорится в сообщении.

Прогноз магнитных бурь на 9-13 декабря 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 9-13 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность 11 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 49.

Как метеозависимо минимизировать влияние магнитных бурь на свое здоровье

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений" , — предупреждают специалисты.

Во время магнитных бурь врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
Иллюстрация магнитных бурь. Фото: Freepik
  • не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать режим дня;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, солнечные вспышки М-класса являются средними из больших вспышек . Именно 11 вспышек такого класса произошли за последние сутки. Вспышка М5,49 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

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