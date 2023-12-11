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Магнітні бурі сьогодні — чи варто хвилюватися метеозалежним

11 грудня 2023 05:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Магнітні бурі сьогодні — чи варто хвилюватися метеозалежним
Жінка стражає від головного болю. Фото: Freepik
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У понеділок, 11 грудня, в Україні не очікується значних магнітних бур. За минулу добу на Сонці сталося чотиринадцять спалахів класу С та три класи спалаху М. Спалахи М-класу є середніми з великих спалахів.

Про це пише Meteoprog.

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В Україні 11 грудня сонячна активнісь буде на помірному рівні. 

"Спалах М2,39 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Прогноз магнітних бур на 9-13 грудня 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 9-13 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність 11 грудня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 49.

Як метеозалежним мінімізувати вплив магнітних бур на своє здоров'я

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають фахівці.

Під час магнітних бур лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:

  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
Ілюстрація магнітних бур. Фото: Freepik
  • не зловживати кофеїном та алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися режиму дня;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, сонячні спалахи М-класу є середніми з великих спалахів. Саме 11 спалахів такого класу відбулися упродовж останньої доби. Спалах М5,49 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. 

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