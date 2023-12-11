Магнітні бурі сьогодні — чи варто хвилюватися метеозалежним

Жінка стражає від головного болю. Фото: Freepik

У понеділок, 11 грудня, в Україні не очікується значних магнітних бур. За минулу добу на Сонці сталося чотиринадцять спалахів класу С та три класи спалаху М. Спалахи М-класу є середніми з великих спалахів.

Про це пише Meteoprog.

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Магнітні бурі 11 грудня

В Україні 11 грудня сонячна активнісь буде на помірному рівні.

"Спалах М2,39 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Прогноз магнітних бур на 9-13 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність 11 грудня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 49.

Як метеозалежним мінімізувати вплив магнітних бур на своє здоров'я

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають фахівці.

Під час магнітних бур лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

Ілюстрація магнітних бур. Фото: Freepik

не зловживати кофеїном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, сонячні спалахи М-класу є середніми з великих спалахів. Саме 11 спалахів такого класу відбулися упродовж останньої доби. Спалах М5,49 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.