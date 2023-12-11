Магнітні бурі сьогодні — чи варто хвилюватися метеозалежним
У понеділок, 11 грудня, в Україні не очікується значних магнітних бур. За минулу добу на Сонці сталося чотиринадцять спалахів класу С та три класи спалаху М. Спалахи М-класу є середніми з великих спалахів.
Про це пише Meteoprog.
Магнітні бурі 11 грудня
В Україні 11 грудня сонячна активнісь буде на помірному рівні.
"Спалах М2,39 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність 11 грудня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 49.
Як метеозалежним мінімізувати вплив магнітних бур на своє здоров'я
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають фахівці.
Під час магнітних бур лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
- не зловживати кофеїном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, сонячні спалахи М-класу є середніми з великих спалахів. Саме 11 спалахів такого класу відбулися упродовж останньої доби. Спалах М5,49 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.
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