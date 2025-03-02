Йозвяк заявил, МАГАТЭ могло провести ротацию на ЗАЭС через территорию РФ

Представитель МАГАТЭ возле ЗАЭС. Фото: Reuters

В субботу, 1 марта, ротация наблюдателей МАГАТЭ на оккупированной Запорожской АЭС, вероятно, впервые состоялась без согласования с Украиной. В частности, процесс мог произойти через территорию России и оккупированные украинские территории

Об этом в соцсети Х сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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МАГАТЭ могло провести ротацию на ЗАЭС через территорию России

"Произошло то, что еще несколько дней назад казалось невозможным. МАГАТЭ разместило свой персонал на Запорожской АЭС через оккупированную Россией территорию без украинского согласования", — проинформировал он.

Днем ранее, в пятницу 28 февраля, Йозвяк написал, что слышал о том, ЧТО МАГАТЭ планирует проводить ротацию своей миссии на ЗАЭС. Причем, это должно происходить через оккупированные территории Украины, вероятно, через Крым.

"Без согласия Украины и вопреки предупреждениям ЕС. Смелый шаг Рафаэля Гросси, который стремится стать следующим Генеральным секретарем ООН", — говорится в посте Йозвяка.

Кроме того, в субботу в "Росатоме" проинформировали относительно ротации МАГАТЭ на ЗАЭС. Там отметили, что маршрут впервые проходил через территорию РФ. В то же время в МАГАТЭ никакой официальной информации по этому поводу не опубликовано.

Напомним, что около двух недель назад специалисты МАГАТЭ осмотрели укрытие ЧАЭС, которое атаковали россияне в ночь на 14 февраля. Они отметили,что уровень радиации не изменился.

Также мы писали, что в начале февраля 2025 года, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Киевскую электрическую подстанцию. В частности, он предупреждал о ядерной угрозе если произойдет обстрел.