Йозвяк заявив, МАГАТЕ могло провести ротацію на ЗАЕС через територію РФ

Представник МАГАТЕ біля ЗАЕС. Фото: Reuters

У суботу, 1 березня, ротація спостерігачів МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС, ймовірно, вперше відбулася без погодження з Україною. Зокрема, процес міг відбутися через територію Росії та окуповані українські території

Про це у соцмережі Х повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на Запорізькій АЕС через окуповану Росією територію без українського погодження", — поінформував він.

Днем раніше, у п'ятницю 28 лютого, Йозвяк написав, що чув про те, що МАГАТЕ планує проводити ротацію своєї місії на ЗАЕС. Причому, це має відбуватися через окуповані території України, ймовірно, через Крим.

"Без згоди України і всупереч попередженням ЄС. Сміливий крок Рафаеля Гроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН", — йдеться у дописі Йозвяка.

Крім того, в суботу у "Росатомі" поінформували стосовно ротації МАГАТЕ на ЗАЕС. Там зазначили, що маршрут вперше проходив через територію РФ. Водночас у МАГАТЕ ніякої офіційної інформації щодо цього не публікували.

Нагадаємо, що близько двох тижнів тому фахівці МАГАТЕ оглянули укриття ЧАЕС, яке атакували росіяни в ніч проти 14 лютого. Вони зазначили, що рівень радіації не змінився.

Також ми писали, що на початку лютого 2025 року, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Київську електричну підстанцію. Зокрема, він попереджав про ядерну загрозу якщо відбудеться обстріл.