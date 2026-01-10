MacBook спас украинского воина от обломка

Украинские военные. Иллюстративное фото: lanevychs/X

На фронте MacBook спас украинского военного. Ноутбук выдержал осколок от артиллерийского снаряда, и, несмотря на повреждения, продолжил работать.

Об этом украинский военнослужащий сообщил на своей странице в соцсети X.

Поврежденный MacBook, который защитил украинского военного. Фото: lanevychs/X

MacBook спас украинского военного от обломка

Украинский военный рассказал о необычном случае на фронте. Его MacBook Air с процессором M1 спас его от обломка артснаряда и, несмотря на повреждения, продолжил работать.

Ноутбук, который спас военного от осколка. Фото: lanevychs/X

Говорится о воине, который служит в составе бригады "Азов". В соцсети X защитник опубликовал фото ноутбука, на котором видны механические повреждения корпуса и экрана. Несмотря на это, ноутбук по-прежнему функционирует.

"Какой уровень баллистической защиты у MacBook Air на M1? Потому что этот выдержал осколок от ствола. MacBook Air 2020 M1 остановил осколок артиллерийского снаряда", — написал военный.

В отдельной публикации защитник также показал видео, на котором видно, что ноутбук запускается и работает, хотя экран получил серьезные повреждения и имеет дефекты отображения.

С этого ноутбука можно читать твиты в X 🫣 pic.twitter.com/gKoILrbufj - Лаꑭевич (@lanevychs) January 2, 2026

