Главная Новости дня MacBook спас украинского военного от снаряда — фото

MacBook спас украинского военного от снаряда — фото

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 20:27
MacBook спас украинского воина от обломка
Украинские военные. Иллюстративное фото: lanevychs/X

На фронте MacBook спас украинского военного. Ноутбук выдержал осколок от артиллерийского снаряда, и, несмотря на повреждения, продолжил работать.

Об этом украинский военнослужащий сообщил на своей странице в соцсети X.

MacBook врятував українського військового
Поврежденный MacBook, который защитил украинского военного. Фото: lanevychs/X

MacBook спас украинского военного от обломка

Украинский военный рассказал о необычном случае на фронте. Его MacBook Air с процессором M1 спас его от обломка артснаряда и, несмотря на повреждения, продолжил работать.

MacBook врятував українського військового
Ноутбук, который спас военного от осколка. Фото: lanevychs/X

Говорится о воине, который служит в составе бригады "Азов". В соцсети X защитник опубликовал фото ноутбука, на котором видны механические повреждения корпуса и экрана. Несмотря на это, ноутбук по-прежнему функционирует.

"Какой уровень баллистической защиты у MacBook Air на M1? Потому что этот выдержал осколок от ствола. MacBook Air 2020 M1 остановил осколок артиллерийского снаряда", — написал военный.

В отдельной публикации защитник также показал видео, на котором видно, что ноутбук запускается и работает, хотя экран получил серьезные повреждения и имеет дефекты отображения.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
