MacBook врятував українського військового від снаряда — фото

MacBook врятував українського військового від снаряда — фото

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 20:27
MacBook врятував українського воїна від уламка
Українські військові. Ілюстративне фото: lanevychs/X

На фронті MacBook врятував українського військового. Ноутбук витримав уламок від артилерійського снаряда, та, попри пошкодження, продовжив працювати.

Про це український військовослужбовець повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

Читайте також:
MacBook врятував українського військового
Пошкоджений MacBook, який захистив українського військового. Фото: lanevychs/X

MacBook врятував українського військового від уламка

Український військовий розповів про незвичайний випадок на фронті. Його MacBook Air з процесором M1 врятував його від уламка артснаряда та, попри пошкодження, продовжив працювати.

MacBook врятував українського військового
Ноутбук, який врятував військового від уламка. Фото: lanevychs/X

Мовиться про воїна, який служить у складі бригади "Азов". У соцмережі X захисник опублікував фото ноутбука, на якому видно механічні пошкодження корпусу та екрану. Попри це, ноутбук, як і раніше, функціонує.

"Який рівень балістичного захисту у MacBook Air на M1? Бо цей витримав уламок від стволки. MacBook Air 2020 M1 зупинив уламок артилерійського снаряда", — написав військовий.

В окремій публікації захисник також показав відео, на якому видно, що ноутбук запускається і працює, хоча екран зазнав серйозних пошкоджень і має дефекти відображення.

Раніше ми розповідали про новий бюджетний MacBook — які його характеристики.

Також ми пояснювали, чи потрібно встановлювати антивірус для MacBook.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
