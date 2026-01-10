MacBook врятував українського воїна від уламка

MacBook врятував українського військового від снаряда — фото
На фронті MacBook врятував українського військового. Ноутбук витримав уламок від артилерійського снаряда, та, попри пошкодження, продовжив працювати.
Про це український військовослужбовець повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.
MacBook врятував українського військового від уламка
Український військовий розповів про незвичайний випадок на фронті. Його MacBook Air з процесором M1 врятував його від уламка артснаряда та, попри пошкодження, продовжив працювати.
Мовиться про воїна, який служить у складі бригади "Азов". У соцмережі X захисник опублікував фото ноутбука, на якому видно механічні пошкодження корпусу та екрану. Попри це, ноутбук, як і раніше, функціонує.
"Який рівень балістичного захисту у MacBook Air на M1? Бо цей витримав уламок від стволки. MacBook Air 2020 M1 зупинив уламок артилерійського снаряда", — написав військовий.
В окремій публікації захисник також показав відео, на якому видно, що ноутбук запускається і працює, хоча екран зазнав серйозних пошкоджень і має дефекти відображення.
З цього ноутбука можна читати твіти у X 🫣 pic.twitter.com/gKoILrbufj— Лаꑭевич (@lanevychs) January 2, 2026
Раніше ми розповідали про новий бюджетний MacBook — які його характеристики.
Також ми пояснювали, чи потрібно встановлювати антивірус для MacBook.
Читайте Новини.LIVE!