MacBook врятував українського воїна від уламка

Українські військові. Ілюстративне фото: lanevychs/X

На фронті MacBook врятував українського військового. Ноутбук витримав уламок від артилерійського снаряда, та, попри пошкодження, продовжив працювати.

Про це український військовослужбовець повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

Пошкоджений MacBook, який захистив українського військового. Фото: lanevychs/X

MacBook врятував українського військового від уламка

Український військовий розповів про незвичайний випадок на фронті. Його MacBook Air з процесором M1 врятував його від уламка артснаряда та, попри пошкодження, продовжив працювати.

Ноутбук, який врятував військового від уламка. Фото: lanevychs/X

Мовиться про воїна, який служить у складі бригади "Азов". У соцмережі X захисник опублікував фото ноутбука, на якому видно механічні пошкодження корпусу та екрану. Попри це, ноутбук, як і раніше, функціонує.

"Який рівень балістичного захисту у MacBook Air на M1? Бо цей витримав уламок від стволки. MacBook Air 2020 M1 зупинив уламок артилерійського снаряда", — написав військовий.

В окремій публікації захисник також показав відео, на якому видно, що ноутбук запускається і працює, хоча екран зазнав серйозних пошкоджень і має дефекти відображення.

З цього ноутбука можна читати твіти у X 🫣 pic.twitter.com/gKoILrbufj — Лаꑭевич (@lanevychs) January 2, 2026

