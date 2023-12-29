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Лукашенко встретил в Беларуси депортированных украинских детей, — СМИ

29 декабря 2023 17:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Лукашенко встретил в Беларуси депортированных украинских детей, — СМИ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно встретил группу детей с оккупированной территории Украины. При этом, диктатор игнорирует мировое возмущение, вызванное участием Беларуси в депортации украинских детей по инициативе России.

Об этом сообщает Associated Press.

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В сообщении говорится, что Лукашенко, выступая на событии, посвященном прибытию украинских детей перед новогодними праздниками, заявил о своем намерении принять этих детей, предоставить им тепло и якобы сделать их жизнь счастливее.

Белорусские официальные лица не указывают количество детей из Украины, доставленных в Беларусь, остается неуточненным белорусскими официальными лицами.

"Исследование Йельского университета утверждает, что более 2400 детей в возрасте от 6 до 17 лет были перевезены в Беларусь из регионов Украины, находящихся под контролем российских военных", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Украину удалось вернуть 12-летнего мальчика, который 18 месяцев находился на временно оккупированной территории, а затем в России.

Также мы писали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне уничтожают у депортированных детей какие-либо воспоминания об Украине, поэтому их нужно как можно скорее возвращать на родную землю. Отмечается, что Россия создает целые системы, которые настраивают несовершеннолетних против нашего государства

 

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