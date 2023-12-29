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Лукашенко зустрів у Білорусі депортованих українських дітей, — ЗМІ

29 грудня 2023 17:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Лукашенко зустрів у Білорусі депортованих українських дітей, — ЗМІ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно зустрів групу дітей з окупованої території України. При цьому диктатор ігнорує світове обурення, викликане участю Білорусі в депортації українських дітей з ініціативи Росії.

Про це повідомляє Associated Press.

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Лукашенко зустрів депортованих українських дітей

У повідомленні йдеться, що Лукашенко, виступаючи на події, присвяченій прибуттю українських дітей перед новорічними святами, заявив про свій намір прийняти цих дітей, надати їм тепло і нібито зробити їхнє життя щасливішим.

Білоруські офіційні особи не вказують кількість дітей з України, доставлених до Білорусі, залишається неуточненою білоруськими офіційними особами.

"Дослідження Єльського університету стверджує, що понад 2400 дітей віком від 6 до 17 років було перевезено до Білорусі з регіонів України, які перебувають під контролем російських військових", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Україну вдалося повернути 12-річного хлопчика, який 18 місяців перебував на тимчасово окупованій території, а згодом у Росії.

Також ми писали, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни знищують у депортованих дітей якісь спогади про Україну, тому їх потрібно якнайшвидше повертати на рідну землю. Зазначається, що Росія створює цілі системи, які налаштовують неповнолітніх проти нашої держави.

 

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