Среди детей распространяется новый смертельный флешмоб - Лубинец предостерег родителей

Ребенок с телефоном в руках. Иллюстративное фото: Depositphotos

В социальных сетях распространяется новый очень опасный и даже смертельный флешмоб. Несовершеннолетние вдыхают пары токсичных бытовых веществ и снимают это на камеру.

Об этом предупредил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в пятницу, 4 октября.

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Новый флешмоб в сети

"Новый смертельный флешмоб распространяется среди детей в социальных сетях. Дети на камеру вдыхают пары бытовых токсичных веществ, которые могут иметь серьезные последствия для здоровья и жизни", — говорится в сообщении.

Лубинец обратился в Нацполицию с просьбой отреагировать на ситуацию и принять все необходимые меры для предотвращения распространения опасной тенденции. В то же время Омбудсмен попросил родителей быть внимательными к опасностям, которые подстерегают детей в интернет-сети, и сознательно относиться к киберугрозам.

Скриншот поста Лубинца

Реакция Нацполиции

В Нацполиции отметили, что этот "челлендж" называют "хромирование" и "хроминг" — он предполагает вдыхание токсичных паров бытовых средств: лака для ногтей, маркеров, аэрозолей и других бытовых веществ.

Там подчеркнули опасность: такие действия вызывают серьезные последствия для здоровья, включая поражение мозга, сердца, легких, почек и других органов, что может привести к зависимости и смерти.

"Вся изложенная информация опирается на мнение иностранных исследователей, взятую из источника иностранного медиа, и описывает такую проблематику подростков за рубежом", — уточнили правоохранители.

Известно, что в Украине пока самые случаи "хроминга" и рост популярности этого флешмоба не зафиксированы.

Ранее Лубинец заявил, что Россия препятствует возвращению похищенных украинских детей и удерживает их в неподобающих условиях.

Также мы писали, что в сентябре стали известны новые схемы от оккупантов для вывоза украинских детей с захваченных территорий.