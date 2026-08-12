Лубинец: в российском плену погибли 375 украинцев

Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook/Дмитрий Лубинец

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По меньшей мере 375 украинцев, находившихся в российском плену или бывших гражданскими заложниками, погибли во время содержания в РФ. Речь идет о людях, факт пребывания которых в российском плену был подтвержден, в частности, через механизмы Международного комитета Красного Креста.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает Новини.LIVE.

Сколько украинцев погибли в российском плену

По словам Лубинеца, Россия передала Украине тела всех 375 граждан, которые были идентифицированы как пленные или гражданские заложники.

"И все они вернулись домой на щите, то есть Российская Федерация передала нам тела 375 граждан Украины. Повторю: они были идентифицированы в российском плену", — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец также обратил внимание на репатриацию тел в августе 2025 года. Среди них были останки пяти украинских защитников, которые входили в стамбульский список тяжелобольных военнопленных. Этот перечень украинская делегация передавала российской стороне в ходе переговоров.

"Именно поэтому мы настаиваем, что приоритет №1 для возвращения — это тяжело раненые, тяжело больные граждане Украины", — заявил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина продолжает требовать первоочередного возвращения военнопленных, имеющих тяжелые ранения или заболевания и нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

Как сообщали Новини.LIVE, Дмитрий Лубинец опроверг заявления России о якобы отказе Украины возвращать часть военнопленных. По словам омбудсмена, Киев готов забрать всех граждан Украины, которых РФ согласится передать.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военнопленные в России не могут звонить своим родным, а переписка с семьями также остается заблокированной. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, отметив, что право на переписку предусмотрено Женевскими конвенциями.